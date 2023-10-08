الملك للرئيس المصري: أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد جلالته في الاتصال، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

ولفت جلالة الملك إلى أن هناك تواصلا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

--(بترا)

م ف/رق

08/10/2023 15:47:48