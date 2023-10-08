انطلاق فعاليات اسبوع التوعية البيئية في عجلون

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عجلون 8 تشرين الأول (بترا) –علي فريحات –انطلقت اليوم الأحد، في قاعة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمحافظة عجلون، وبمناسبة يوم البيئة العربية والحياة البرية، فعاليات أسبوع التوعية البيئية.

وقال رئيس فرع الإدارة الملكية في إقليم الشمال المقدم عمر حماد، إن الإدارة شريك استراتيجي مع الدوائر ذات العلاقة، وتقوم بمهام وواجبات الحفاظ على البيئة والثروة الحرجية حسب المهام والواجبات الموكلة لها .

وبين أن الحفاظ على سلامة البيئة من التلوث، والحفاظ على الغابات من الحرائق والتقطيع والرعي الجائر وسلامة الغذاء، مسؤولية الجميع ، مشيرا إلى التجهيزات والآليات التي أدخلتها الإدارة لمراقبة الغابات وأبرزها، إدخال طائرة دروون للرقابة والمتابعة .

وأشار رئيس قسم النشاطات في مديرية التربية سامر القضاة، إلى أهمية دور الدولة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تحتفل الدول بالعديد من المناسبات الخاصة بالبيئة خلال العام.

وأكد مدير مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز حسين المومني، أن اليوم العربي للبيئة يهدف إلى نشر التوعية البيئية وطرح المشاكل التي تهدد البيئة، نظرا لأهمية البيئة في وجود الحياة على الأرض.

واستعرضت المهندسة رهام المومني من مديرية الزراعة، الجهود التي تبذل للحفاظ على البيئة والغابات، مبينة أن التنوع الحيوي هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة ، فهو يؤثر على كل جانب من جوانب صحة الإنسان، ويوفر الهواء النقي والمياه والأغذية.

وتحدثت مسؤولة التوعية في المحمية كوثر دويكات، عن المحمية وما فيها من نباتات نادرة وحيوانات وزواحف، مشيرة إلى أن المحمية تعتبر من أهم وجهات السياحة البيئية في الأردن التي يرتادها الزوار من كل أنحاء العالم .

وبينت المستشارة و الناطق الإعلامي في جمعية البيئة نادية العنانزة، دور الجمعية في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة من خلال المبادرات والأنشطة و البرامج التوعوية التي تنفذها.

وبينت مسؤولة التوعية في فرع الإدارة الملكية في عجلون الملازم أول وفاء القضاة، مخاطر الرصاص والزئبق على الصحة وخاصة الإضرار بالكلى والجهاز العصبي للأطفال والبالغين، كما يمكن أن تؤدي مستويات الرصاص العالية للغاية إلى نوبات وفقدان الوعي والوفاة.

وأشارت مشرفة نادي حماية الطبيعة في مدرسة التميز تمارا سهاونة، إلى أن الحفاظ على البيئة يؤدي إلى المُحافظة على صحة المجتمع.

وشمل إطلاق فعاليات الأسبوع الذي حضره، رئيس فرع الإدارة الملكية لحماية البيئة في عجلون النقيب مراد النمراوي، ورئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة، ومسؤول الأندية عبد الرحيم الصمادي، على سكتشا مسرحيا بعنوان"بيئتنا مسؤوليتنا"، وفيديو لإنجازات النادي البيئي للمدرسة.

يشار الى ان اليوم البيئي جاء بتنظيم من مديريات التربية والزراعة والبيئة، ومشروع لجان الدعم المجتمعي، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومحمية غابات عجلون، وجمعية البيئة الأردنية، ونقابة المهندسين الزراعيين.

--(بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

08/10/2023 15:31:04