انطلاق فعاليات اسبوع التوعية البيئية في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 8 تشرين الأول (بترا) –علي فريحات –انطلقت اليوم الأحد، في قاعة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمحافظة عجلون، وبمناسبة يوم البيئة العربية والحياة البرية، فعاليات أسبوع التوعية البيئية.
وقال رئيس فرع الإدارة الملكية في إقليم الشمال المقدم عمر حماد، إن الإدارة شريك استراتيجي مع الدوائر ذات العلاقة، وتقوم بمهام وواجبات الحفاظ على البيئة والثروة الحرجية حسب المهام والواجبات الموكلة لها .
وبين أن الحفاظ على سلامة البيئة من التلوث، والحفاظ على الغابات من الحرائق والتقطيع والرعي الجائر وسلامة الغذاء، مسؤولية الجميع ، مشيرا إلى التجهيزات والآليات التي أدخلتها الإدارة لمراقبة الغابات وأبرزها، إدخال طائرة دروون للرقابة والمتابعة .
وأشار رئيس قسم النشاطات في مديرية التربية سامر القضاة، إلى أهمية دور الدولة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تحتفل الدول بالعديد من المناسبات الخاصة بالبيئة خلال العام.
وأكد مدير مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز حسين المومني، أن اليوم العربي للبيئة يهدف إلى نشر التوعية البيئية وطرح المشاكل التي تهدد البيئة، نظرا لأهمية البيئة في وجود الحياة على الأرض.
واستعرضت المهندسة رهام المومني من مديرية الزراعة، الجهود التي تبذل للحفاظ على البيئة والغابات، مبينة أن التنوع الحيوي هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة ، فهو يؤثر على كل جانب من جوانب صحة الإنسان، ويوفر الهواء النقي والمياه والأغذية.
وتحدثت مسؤولة التوعية في المحمية كوثر دويكات، عن المحمية وما فيها من نباتات نادرة وحيوانات وزواحف، مشيرة إلى أن المحمية تعتبر من أهم وجهات السياحة البيئية في الأردن التي يرتادها الزوار من كل أنحاء العالم .
وبينت المستشارة و الناطق الإعلامي في جمعية البيئة نادية العنانزة، دور الجمعية في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة من خلال المبادرات والأنشطة و البرامج التوعوية التي تنفذها.
وبينت مسؤولة التوعية في فرع الإدارة الملكية في عجلون الملازم أول وفاء القضاة، مخاطر الرصاص والزئبق على الصحة وخاصة الإضرار بالكلى والجهاز العصبي للأطفال والبالغين، كما يمكن أن تؤدي مستويات الرصاص العالية للغاية إلى نوبات وفقدان الوعي والوفاة.
وأشارت مشرفة نادي حماية الطبيعة في مدرسة التميز تمارا سهاونة، إلى أن الحفاظ على البيئة يؤدي إلى المُحافظة على صحة المجتمع.
وشمل إطلاق فعاليات الأسبوع الذي حضره، رئيس فرع الإدارة الملكية لحماية البيئة في عجلون النقيب مراد النمراوي، ورئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة، ومسؤول الأندية عبد الرحيم الصمادي، على سكتشا مسرحيا بعنوان"بيئتنا مسؤوليتنا"، وفيديو لإنجازات النادي البيئي للمدرسة.
يشار الى ان اليوم البيئي جاء بتنظيم من مديريات التربية والزراعة والبيئة، ومشروع لجان الدعم المجتمعي، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومحمية غابات عجلون، وجمعية البيئة الأردنية، ونقابة المهندسين الزراعيين.
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
08/10/2023 15:31:04
MENAFN08102023000117011021ID1107208357
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