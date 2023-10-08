العدالة النيابية: واقفون مع النضال الفلسطيني المشروع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول -(بترا)- شددت كتلة العدالة النيابية، على وقوفها التام مع الحق الفلسطيني بدفاعه المشروع عن حقوقه المطلقة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وحقه بالدفاع عن نفسه.
وقالت، في بيان اليوم الأحد، إن عددًا من الرسائل التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخيرا، تضمنت تحذيرات واضحة بأن التقاعس بالسير بعملية حل القضية الفلسطينية من شأنه زيادة العنف، ما يؤثر سلباً على منظومة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الكتلة، على لسان رئيسها النائب مجحم الصقور، أن الجميع يقف مع الأشقاء الفلسطينيين بنضالهم المشروع، مستنكرة في الوقت نفسه العدوان الغاشم والممارسات اللإنسانية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.
وقالت إن ما يحدث من مستجدات في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل، إنما هو انعكاس لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوض مساعي السلام.
ودانت "العدالة النيابية"، العدوان الغاشم وانتهاكات حكومته اليمينية المتطرفة، للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي حافظت على هوية المدينة الزماني والمكاني.
وطالبت الكتلة، المجتمع الدولي بضرورة الابتعاد عن الكيل بمكيالين، داعية إلى ضرورة دعم الحق الفلسطيني ووقف كل الاعتداءات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق غزة وأهلها.
--(بترا)
م خ/ ف م/ف ق
08/10/2023 15:23:52
MENAFN08102023000117011021ID1107208356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.