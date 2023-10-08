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العدالة النيابية: واقفون مع النضال الفلسطيني المشروع

10/8/2023 2:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول -(بترا)- شددت كتلة العدالة النيابية، على وقوفها التام مع الحق الفلسطيني بدفاعه المشروع عن حقوقه المطلقة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وحقه بالدفاع عن نفسه.
وقالت، في بيان اليوم الأحد، إن عددًا من الرسائل التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخيرا، تضمنت تحذيرات واضحة بأن التقاعس بالسير بعملية حل القضية الفلسطينية من شأنه زيادة العنف، ما يؤثر سلباً على منظومة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الكتلة، على لسان رئيسها النائب مجحم الصقور، أن الجميع يقف مع الأشقاء الفلسطينيين بنضالهم المشروع، مستنكرة في الوقت نفسه العدوان الغاشم والممارسات اللإنسانية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.
وقالت إن ما يحدث من مستجدات في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل، إنما هو انعكاس لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوض مساعي السلام.
ودانت "العدالة النيابية"، العدوان الغاشم وانتهاكات حكومته اليمينية المتطرفة، للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي حافظت على هوية المدينة الزماني والمكاني.
وطالبت الكتلة، المجتمع الدولي بضرورة الابتعاد عن الكيل بمكيالين، داعية إلى ضرورة دعم الحق الفلسطيني ووقف كل الاعتداءات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق غزة وأهلها.
--(بترا)
م خ/ ف م/ف ق
08/10/2023 15:23:52

MENAFN08102023000117011021ID1107208356

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