بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والبنك الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وخبير التعليم العالي في البنك الدولي جميل سلمي، سبل التعاون المشترك.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آليات تحسين منظومة مؤسسات التعليم العالي، ورفع كفاءتها وتطويرها من أجل استدامتها، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات عامة، والجامعة الأردنيّة خاصة.

وقال عبيدات إن الجامعة الأردنية تمكّنت، بفضل جهود كوادرها، من الوصول إلى قائمة أفضل 500 جامعة في العالم في تصنيف "كيو أس" الأخير، كما حصل نحو 55 برنامجًا من برامجها على الاعتماد الدولي، فضلًا عن حصول خرّيجي كلية الطب فيها على أعلى المراتب في امتحانات مزاولة المهنة الأميركية.

وأكد أن الجامعة تدرك أهمية البحث العلمي، لتحسين سمعتها وخبراتها البحثية واكتساب علوم جديدة فضلا عن المساهمة في جهود التنمية الوطنية والإنسانية، مشيرا إلى أن كثيرًا من باحثي الجامعة صُنّفوا من أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم حسب تصنيف جامعة ستانفورد الأميركية.

وعرض عبيدات لجملة تحديات تواجه الجامعة في مسيرتها، كالتحديات المالية، وعدد الطلبة الكبير، وقِدَم بعض المباني، والعلاقة مع قطاعات الصناعة والخريجين، مؤكّدا ضرورة أن تتمتع الجامعات باستقلالية القرار لتتمكن من مواجهة تحدياتها الخاصة والوصول إلى استقرار في مسيرتها نحو التطور والبحث العلمي وتخريج كفاءات متميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

من جهته، قال سلمي، إن البنك الدولي يسعى إلى اكتساب فهم أعمق للتحديات والقضايا التي تواجه النظام التعليمي، والأسباب الجذرية الكامنة وراء الوضع الحالي للإطار المؤسسي الذي يحكم قطاع التعليم، ذلك ضمن برنامج دعم يقدمه البنك للحكومة لرفد جهود إصلاح النظام التعليمي.

وحضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش، ولشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، ومدير وحدة الشؤون الدولية الدكتور سامح الزبيدي.

--(بترا)

س ص/ ن ح/رق

08/10/2023 15:10:09