خارجية النواب: ما يجري بفلسطين انعكاس لممارسات حكومة إسرائيل المتطرفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو انعكاس لممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وانتهاكاتها للمقدسات في القدس الشريف.

وأضاف حينا لدى استقباله سفير الفاتيكان في عمان المونسينيور جيوفاني بيترو دالتوزو، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، أكد أن أي تأخير في تحقيق السلام الشامل والعادل وحل الدولتين يتسبب في ازدياد العنف والصراع، لافتا إلى أن العام 2023 هو الأكثر عنفا ودمويا بالنسبة للفلسطينيين.

وتابع حينا، إن جلالة الملك تساءل كيف للناس أن يثقوا بالعدالة، بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتعدي على حقوق الأهالي والأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن الأردن دولة محورية في المنطقة، ودورها مشهود له في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار، موضحًا أن جلالة الملك يجسد صوت الحكمة والاعتدال والتسامح، ويدعو دوماً لتغليب لغة الحوار لحل مختلف أزمات المنطقة والإقليم.

وحول ما يجري في قطاع غزة، أكد حينا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لا تزال تمارس انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتجرف المدن والمخيمات الفلسطينية، وتعتقل المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الأردن عبر تاريخه استقبل العديد من موجات اللجوء، كان آخرها اللجوء السوري، الأمر الذي شكل ضغطًا على موارده وبنيته التحتية، داعيا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته تجاه الأردن حتى يتسنى له القيام بمسؤولياته تجاه اللاجئين.

من جهتهم، أكد النواب: هايل عياش، فريد حداد، عيد النعيمات، مجدي يعقوب، أيمن مدانات، عمر النبر، فواز الزعبي، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تعزيز السياحة الدينية وزيارة المغطس.

من ناحيته، أكد دالتوزو أن الأردن يشكل نموذجًا للتعايش الديني، مثمنًا الدور الذي يقوم به جلالة الملك في تعزيز هذا التعايش.

وقدر الجهود التي يقوم بها الأردن تجاه اللاجئين السوريين، وتحمله لأعباء استضافتهم، على الرغم من محدودية موارده ووضعه الاقتصادي الصعب، مشيرًا الى أنه سيعمل مع الفاتيكان، من أجل زيادة الدعم المقدم للأردن.

وأوضح دالتوزو أن الفاتيكان يؤمن بالحوار لحل جميع القضايا والصراعات التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشددًا على "أن الأردن من أكثر الدول سلمًا في المنطقة.. وهذا من صالح العالم ككل".

--(بترا)

م خ / ف م/اح

08/10/2023 15:08:03