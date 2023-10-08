الأميرة بسمة بنت علي تترأس مؤتمر الشراكة العالمي للغابات في نيويورك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- ترأست سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، مؤتمر الشراكة التعاونية العالمي للغابات الذي عقد مطلع الشهر الحالي في نيويورك، وترأست الاجتماع الدولي للمجلس الاستشاري للحدائق النباتية العالمية الذي عقد أخيرا في ولاية ميزوري.
وقالت سموها خلال ترؤسها اجتماعات المؤتمر، إن الغابات تمثل حالة حضارية وثقافية للحفاظ على الغطاء النباتي وتحسين الواقع البيئي على المستوى العالمي.
ودعت سموها إلى إقامة أفضل الشراكات وتكريس الجهود العالمية والوطنية الهادفة إلى تعزيز التعاون المنتج والتوسع في زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على القائم منها من خلال زيادة مساهمة المنظمات والهيئات الدولية حتى عام 2030، بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باستخدام وسائل مبتكرة لتعزيز الاهتمام بالغابات ووضعها ضمن أولويات وخطط الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية المعنية في الحفاظ على الغابات وإدارتها بشكل مستدام.
وقالت إن الأردن وبرغم شح الموارد يعد من أوائل الدول على مستوى الإقليم الذي أولى الغابات اهتماما خاصا، وأنشأ الحديقة النباتية الملكية فأصبحت نموذجا يحتذى به، وبيت خبرة على مستوى المنطقة العربية.
إلى ذلك، ناقش المشاركون في اجتماعات المجلس الاستشاري للمنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية الذي ترأسته سمو الأميرة بسمة بنت علي، عددا من المحاور الخاصة بتنمية الحدائق النباتية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الدولية المعنية وقطاع الأعمال للاستثمار في هذا القطاع، واستخدام أفضل الوسائل والإمكانات المتاحة والواعدة لتنمية الحدائق والاستفادة من مخزونها للأجيال القادمة.
وأكدوا ضرورة الحد من تجارة النبات الطبيعي غير المشروع، وإطلاق الحملات الرامية الى التوعية في هذا المجال إلى جانب الاستفادة من الصندوق العالمي للحدائق النباتية والترويج للغايات السامية التي أنشئ من أجلها.
--(بترا)
رح/م ف/رق
08/10/2023 15:07:44
MENAFN08102023000117011021ID1107208352
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