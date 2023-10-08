الأميرة بسمة بنت علي تترأس مؤتمر الشراكة العالمي للغابات في نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- ترأست سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، مؤتمر الشراكة التعاونية العالمي للغابات الذي عقد مطلع الشهر الحالي في نيويورك، وترأست الاجتماع الدولي للمجلس الاستشاري للحدائق النباتية العالمية الذي عقد أخيرا في ولاية ميزوري.

وقالت سموها خلال ترؤسها اجتماعات المؤتمر، إن الغابات تمثل حالة حضارية وثقافية للحفاظ على الغطاء النباتي وتحسين الواقع البيئي على المستوى العالمي.

ودعت سموها إلى إقامة أفضل الشراكات وتكريس الجهود العالمية والوطنية الهادفة إلى تعزيز التعاون المنتج والتوسع في زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على القائم منها من خلال زيادة مساهمة المنظمات والهيئات الدولية حتى عام 2030، بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باستخدام وسائل مبتكرة لتعزيز الاهتمام بالغابات ووضعها ضمن أولويات وخطط الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية المعنية في الحفاظ على الغابات وإدارتها بشكل مستدام.

وقالت إن الأردن وبرغم شح الموارد يعد من أوائل الدول على مستوى الإقليم الذي أولى الغابات اهتماما خاصا، وأنشأ الحديقة النباتية الملكية فأصبحت نموذجا يحتذى به، وبيت خبرة على مستوى المنطقة العربية.

إلى ذلك، ناقش المشاركون في اجتماعات المجلس الاستشاري للمنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية الذي ترأسته سمو الأميرة بسمة بنت علي، عددا من المحاور الخاصة بتنمية الحدائق النباتية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الدولية المعنية وقطاع الأعمال للاستثمار في هذا القطاع، واستخدام أفضل الوسائل والإمكانات المتاحة والواعدة لتنمية الحدائق والاستفادة من مخزونها للأجيال القادمة.

وأكدوا ضرورة الحد من تجارة النبات الطبيعي غير المشروع، وإطلاق الحملات الرامية الى التوعية في هذا المجال إلى جانب الاستفادة من الصندوق العالمي للحدائق النباتية والترويج للغايات السامية التي أنشئ من أجلها.

--(بترا)

رح/م ف/رق

08/10/2023 15:07:44