إصابات جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 8 تشرين الأول (بترا)- أكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأحد، أن وحدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية والدبابات بلدات شبعا، وحلتا، وكفرشوبا، والهبارية، بجنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي، أدى إلى وقوع جرحى بين المواطنين، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

--(بترا)

ب أ/ف م/رق

08/10/2023 15:00:53