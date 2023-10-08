المحامون يتوقفون عن الترافع دعما للشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- توقف المحامون عن الترافع اليوم الأحد في جميع محاكم المملكة دعما للشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.

وأثنى نقيب المحامين يحيى ابو عبود خلال مشاركته وأعضاء مجلس النقابة بالتوقف في قصر العدل بعمان على البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني والنصر الذي حققه على الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال، إن البطولة التي أظهرها الشعب الفلسطيني تضع القضية الفلسطينية والحق العربي السلبب أمام خارطة جديدة عنوانها الأبرز أن القوة الغاشمة التي تستند إلى الباطل لا تصمد أمام القوة الصادقة التي تستند إلى الحق.

وأكد في بيان للنقابة أن الاحتلال الصهيوني والتوسع الاستيطاني وانتهاك المقدسات لا يرتب إلا أثرا واحداً وهو حق الشعب الفلسطيني في دفع هذا العدوان الغاشم بكافة السبل وأنه قادر على فرض معادلات جديدة على أرض الواقع من شأنها أن تضع خيارا إستراتيجيا للتحرير ونيل الحقوق المغتصبة.

واكد إن دعم صمود الشعب الفلسطيني واجب ديني وقومي ووطني وإنساني ويتوافق مع القانون الدولي، كما أن دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين هو خيار وطني استراتيجي ينبع من الثوابت الإسلامية والقومية لمواجهة التهويد والتقسيم وطريق للتحرير.

وكان مجلس نقابة المحامين قرر خلال اجتماع عقده أمس السبت فتح حساب للتبرع لنصرة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة اتحاد المحامين العرب لتعميم القرار على النقابات العربية لفتح حسابات مماثلة.

كما قررت دعوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الاجتماع في عمان من 2-4 الشهر المقبل تحت شعار (فلسطين القضية العادلة).

--(بترا)

ع ح /اح

08/10/2023 14:59:09