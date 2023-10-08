المحامون يتوقفون عن الترافع دعما للشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- توقف المحامون عن الترافع اليوم الأحد في جميع محاكم المملكة دعما للشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.
وأثنى نقيب المحامين يحيى ابو عبود خلال مشاركته وأعضاء مجلس النقابة بالتوقف في قصر العدل بعمان على البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني والنصر الذي حققه على الكيان الصهيوني الغاصب.
وقال، إن البطولة التي أظهرها الشعب الفلسطيني تضع القضية الفلسطينية والحق العربي السلبب أمام خارطة جديدة عنوانها الأبرز أن القوة الغاشمة التي تستند إلى الباطل لا تصمد أمام القوة الصادقة التي تستند إلى الحق.
وأكد في بيان للنقابة أن الاحتلال الصهيوني والتوسع الاستيطاني وانتهاك المقدسات لا يرتب إلا أثرا واحداً وهو حق الشعب الفلسطيني في دفع هذا العدوان الغاشم بكافة السبل وأنه قادر على فرض معادلات جديدة على أرض الواقع من شأنها أن تضع خيارا إستراتيجيا للتحرير ونيل الحقوق المغتصبة.
واكد إن دعم صمود الشعب الفلسطيني واجب ديني وقومي ووطني وإنساني ويتوافق مع القانون الدولي، كما أن دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين هو خيار وطني استراتيجي ينبع من الثوابت الإسلامية والقومية لمواجهة التهويد والتقسيم وطريق للتحرير.
وكان مجلس نقابة المحامين قرر خلال اجتماع عقده أمس السبت فتح حساب للتبرع لنصرة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة اتحاد المحامين العرب لتعميم القرار على النقابات العربية لفتح حسابات مماثلة.
كما قررت دعوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الاجتماع في عمان من 2-4 الشهر المقبل تحت شعار (فلسطين القضية العادلة).
--(بترا)
ع ح /اح
08/10/2023 14:59:09
MENAFN08102023000117011021ID1107208350
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