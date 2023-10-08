600 قتيل و2300 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

600 قتيل و2300 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/8/2023 2:29:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملة طوفان الأقصى إلى 600 قتيل و2300 جريح.
وأفادت القناة الإسرائيلية 13 العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن عشرات الجرحى وصفت حالاتهم بالحرجة والخطيرة، وأن العدد مرشح للارتفاع.
--(بترا)
م ف/رق
08/10/2023 14:55:23
MENAFN08102023000117011021ID1107208348
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.