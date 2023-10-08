600 قتيل و2300 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملة طوفان الأقصى إلى 600 قتيل و2300 جريح. وأفادت القناة الإسرائيلية 13 العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن عشرات الجرحى وصفت حالاتهم بالحرجة والخطيرة، وأن العدد مرشح للارتفاع. --(بترا) م ف/رق 08/10/2023 14:55:23

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