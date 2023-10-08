محللون إسرائيليون: طوفان الأقصى لن ينمحي من أذهان اللاعبين في المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا) يحيى مطالقة- حمل محللون سياسيون إسرائيليون بنيامين نتنياهو ما وصفوه بـ "ضربة قاتلة لمجموعة صواريخ حماس" مؤكدين أن استمرار نتنياهو في الحكم أصبح خطرا على إسرائيل.

وقال المحلل السياسي بن كاسبيت في موقع "واللا" الاسرائيلي، إن حركة حماس انتصرت بالفعل بعد شنها عمليتها العسكرية "طوفان القدس" ضد إسرائيل امس السبت، مبينا أن "حقيقة تمكنها من مفاجأة أفضل المخابرات في العالم، والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط، لن تمحى قريباً من أذهان اللاعبين في المنطقة".

وأضاف، حماس انتصرت بالفعل بهذا المعركة. والحقيقة أنها تمكنت من السيطرة على مقرات ومستعمرات لساعات طويلة، ما أسفر عن مقتل المئات من الإسرائيليين وأسر آخرين.

من جهته، قال ناحوم بارنيع في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بالرغم من التكلفة العالية للجدار في غزة والبالغة ثلاثة مليارات ونصف مليار شيكل (نحو مليار دولار) فوق الأرض وتحتها، وبالإضافة إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات، إلا أن كل هذا انهار أمس السبت مع عملية "طوفان الأقصى". لقد كان جدارًا من ورق.

وأوضح أن الحادث الذي وقع في غزة له آثار سياسية وسياسية بعيدة المدى. وسوف يصبح وزنه واضحا في المستقبل. والخوف من حرب متعددة الساحات في الشمال، والضفة الغربية والقدس، وغزة، الأمر الذي سيزيد من تقليص مساحة المناورة العسكرية.

--(بترا)

ي م/اح

08/10/2023 14:47:02