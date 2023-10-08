محللون إسرائيليون: طوفان الأقصى لن ينمحي من أذهان اللاعبين في المنطقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا) يحيى مطالقة- حمل محللون سياسيون إسرائيليون بنيامين نتنياهو ما وصفوه بـ "ضربة قاتلة لمجموعة صواريخ حماس" مؤكدين أن استمرار نتنياهو في الحكم أصبح خطرا على إسرائيل.
وقال المحلل السياسي بن كاسبيت في موقع "واللا" الاسرائيلي، إن حركة حماس انتصرت بالفعل بعد شنها عمليتها العسكرية "طوفان القدس" ضد إسرائيل امس السبت، مبينا أن "حقيقة تمكنها من مفاجأة أفضل المخابرات في العالم، والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط، لن تمحى قريباً من أذهان اللاعبين في المنطقة".
وأضاف، حماس انتصرت بالفعل بهذا المعركة. والحقيقة أنها تمكنت من السيطرة على مقرات ومستعمرات لساعات طويلة، ما أسفر عن مقتل المئات من الإسرائيليين وأسر آخرين.
من جهته، قال ناحوم بارنيع في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بالرغم من التكلفة العالية للجدار في غزة والبالغة ثلاثة مليارات ونصف مليار شيكل (نحو مليار دولار) فوق الأرض وتحتها، وبالإضافة إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات، إلا أن كل هذا انهار أمس السبت مع عملية "طوفان الأقصى". لقد كان جدارًا من ورق.
وأوضح أن الحادث الذي وقع في غزة له آثار سياسية وسياسية بعيدة المدى. وسوف يصبح وزنه واضحا في المستقبل. والخوف من حرب متعددة الساحات في الشمال، والضفة الغربية والقدس، وغزة، الأمر الذي سيزيد من تقليص مساحة المناورة العسكرية.
--(بترا)
ي م/اح
08/10/2023 14:47:02
MENAFN08102023000117011021ID1107208347
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