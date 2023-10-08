عروض ليالي الفيلم الخليجي بعد غد الثلاثاء في شومان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)-تبدأ عروض "ليالي الفيلم الخليجي..صعود سينما شابة" مساء يوم بعد غد الثلاثاء في قاعة السينما، بمؤسسة عبد الحميد شومان بعمان.

ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، فإن العروض التي ينظمها قسم السينما في المؤسسة وتستمر 3 أيام، تشمل فيلمين سعوديين وفيلما إماراتيا ناطقة بالعربية مع ترجمة إلى الانجليزية، ويتبع عروض الأفلام نقاش مع الجمهور.

وتستهل العروض مساء الثلاثاء بالفيلم السعودي "أغنية الغراب" أخراج محمد السلمان وإنتاج 2022، كما يعرض الفيلم السعودي "قبل أن ننسى" إخراج نواف الجناحي

وإنتاج 2021.

وتختتم العروض مساء يوم الخميس المقبل بالفيلم الإماراتي "ساير الجنة" إخراج سعيد سالمين المري وإنتاج 2015.

--(بترا)

م ت/ ف م/ف ق

08/10/2023 14:44:23