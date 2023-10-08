عروض ليالي الفيلم الخليجي بعد غد الثلاثاء في شومان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول(بترا)-تبدأ عروض "ليالي الفيلم الخليجي..صعود سينما شابة" مساء يوم بعد غد الثلاثاء في قاعة السينما، بمؤسسة عبد الحميد شومان بعمان.
ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، فإن العروض التي ينظمها قسم السينما في المؤسسة وتستمر 3 أيام، تشمل فيلمين سعوديين وفيلما إماراتيا ناطقة بالعربية مع ترجمة إلى الانجليزية، ويتبع عروض الأفلام نقاش مع الجمهور.
وتستهل العروض مساء الثلاثاء بالفيلم السعودي "أغنية الغراب" أخراج محمد السلمان وإنتاج 2022، كما يعرض الفيلم السعودي "قبل أن ننسى" إخراج نواف الجناحي
وإنتاج 2021.
وتختتم العروض مساء يوم الخميس المقبل بالفيلم الإماراتي "ساير الجنة" إخراج سعيد سالمين المري وإنتاج 2015.
--(بترا)
م ت/ ف م/ف ق
08/10/2023 14:44:23
MENAFN08102023000117011021ID1107208346
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