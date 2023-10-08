اتحاد المزارعين يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- استنكر الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير والمستمر، لا سيما الاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكد أن القصف الإسرائيلي الوحشي، راح ضحيته المئات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وتدمير مئات المنازل وتشريد آلاف الأسر.

وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة، وحماية جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية للمدنيين ووقف جرائم الحرب.

--(بترا)

رح/رق

08/10/2023 14:26:02