الاحتلال يقطع المياه عن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 8 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إمدادات المياه لقطاع غزة ما حرم بلديات المنطقة الوسطى بنسبة 50 بالمئة من احتياجاتهم المائية، إلى جانب تضرر محطتي معالجة نتيجة القصف المحيط بهما، وفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وقال معروف خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاحد من أمام مستشفى الشفاء الطبي، إن جميع خطوط الكهرباء الواردة من الاحتلال توقفت، ويجري الآن الاعتماد على ما تنتجه محطة كهرباء غزة، ما يعني 4 ساعات وصل و20 قطعا، ما يفاقم من الواقع الإنساني الصعب، ويهدد خدمات القطاعات الأساسية كالمستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة.

وأشار إلى أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة بلغ 303، و 990 مصابا، ونزوح ما يقرب من 20 ألفا في 23 مركز للإيواء، إضافة الى نزوح داخلي إلى الأقارب.

وأضاف، "ان القصف الاسرائيلي أسفر عن تدمير 13 مبنى تدميرا كليًا في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن، إضافة الى تدمير مرافق ومنشآت عامة في مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي وبعض مقرات الأحوال المدنية في عدد من المحافظات ومسجدين، و 19 مرفقا يتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد معروف أن لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع رفعت حالة الجاهزية وفق خطة الطوارئ، وتتابع الوضع وتطوراته عن كثب وهي في حالة انعقاد دائم لضمان استمرار تقديم الخدمات الحياتية وتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وندد معروف باستهداف المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى أضرار بالمبنى وتعطل محطة الأكسجين جزئياً، كما طال القصف طواقم الإسعاف والطواقم الطبية.

--(بترا)

ا ش/اح

08/10/2023 14:21:57