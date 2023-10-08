الاحتلال يقطع المياه عن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إمدادات المياه لقطاع غزة ما حرم بلديات المنطقة الوسطى بنسبة 50 بالمئة من احتياجاتهم المائية، إلى جانب تضرر محطتي معالجة نتيجة القصف المحيط بهما، وفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وقال معروف خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاحد من أمام مستشفى الشفاء الطبي، إن جميع خطوط الكهرباء الواردة من الاحتلال توقفت، ويجري الآن الاعتماد على ما تنتجه محطة كهرباء غزة، ما يعني 4 ساعات وصل و20 قطعا، ما يفاقم من الواقع الإنساني الصعب، ويهدد خدمات القطاعات الأساسية كالمستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة.
وأشار إلى أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة بلغ 303، و 990 مصابا، ونزوح ما يقرب من 20 ألفا في 23 مركز للإيواء، إضافة الى نزوح داخلي إلى الأقارب.
وأضاف، "ان القصف الاسرائيلي أسفر عن تدمير 13 مبنى تدميرا كليًا في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن، إضافة الى تدمير مرافق ومنشآت عامة في مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي وبعض مقرات الأحوال المدنية في عدد من المحافظات ومسجدين، و 19 مرفقا يتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأكد معروف أن لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع رفعت حالة الجاهزية وفق خطة الطوارئ، وتتابع الوضع وتطوراته عن كثب وهي في حالة انعقاد دائم لضمان استمرار تقديم الخدمات الحياتية وتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وندد معروف باستهداف المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى أضرار بالمبنى وتعطل محطة الأكسجين جزئياً، كما طال القصف طواقم الإسعاف والطواقم الطبية.
--(بترا)
ا ش/اح
08/10/2023 14:21:57
MENAFN08102023000117011021ID1107208344
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