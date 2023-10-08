غزة: 9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 8 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- استشهد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة واصيب اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، ان ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون ما اسفر عن استشهاد 9 أفراد من العائلة .

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الوادية في حي الشجاعية شرق غزة مما ادى الى تدميره.

--(بترا)

ا ش/اح

08/10/2023 14:09:03