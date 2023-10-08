وزير المياه يلتقي السفير الأسترالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال لقائه اليوم الأحد، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، بحضور نائب رئيس البعثة الأسترالية جول ماكريغور، سبل التعاون المشترك خاصة في مشاريع استراتيجية تخدم قطاع المياه في الأردن.

واستعرض أبو السعود تحديات يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبيناً أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.

وتطرق إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه، وخفض فاقد المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر جديد للأغراض الاقتصادية ولغايات الزراعة لتوفير نفس كميات المياه العذبة لغايات الشرب، وخطط الأردن في إدخال مصادر الطاقة البديلة لتشغيل مرافق المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة، إضافة إلى مشاريع تمثل حلًا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة كالناقل الوطني.

وأشاد أبو السعود باهتمام الجانب الأسترالي الدائم في بناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مجالات المياه والصرف الصحي، متطلعا إلى زيادة الدعم الأسترالي لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في القطاع، والمشاريع المائية الاستراتيجية.

من جهته، ثمن السفير الأسترالي إجراءات وزارة المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.

وأكد أن استراليا مهتمة بدعم قطاع المياه في الأردن لتمكينه من تجاوز الظروف الحرجة خاصة في ظل التغيرات المناخية، مبديًا اهتمام الجانب الأسترالي بتقديم جميع أشكال الدعم لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.

--(بترا)

ي ع/م ف /ف ق

08/10/2023 14:07:51