قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مسجدين وإذاعة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة استهداف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدي الأمين محمد في خان يونس، ومحمد الماليزي، وتدمير مقر إذاعة القرآن الكريم التابع للوزارة في برج فلسطين الذي دمره الاحتلال بالأمس.
وأكدت الوزارة أن استهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية يُعد انتهاكًا لدور العبادة الذي تُحرمه القوانين والأعراف الدولية كافة.
وقالت "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي تستهدف بطائراتها وأسلحتها المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ودور العبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
08/10/2023 14:00:14
MENAFN08102023000117011021ID1107208340
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