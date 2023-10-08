قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مسجدين وإذاعة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة استهداف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدي الأمين محمد في خان يونس، ومحمد الماليزي، وتدمير مقر إذاعة القرآن الكريم التابع للوزارة في برج فلسطين الذي دمره الاحتلال بالأمس.

وأكدت الوزارة أن استهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية يُعد انتهاكًا لدور العبادة الذي تُحرمه القوانين والأعراف الدولية كافة.

وقالت "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي تستهدف بطائراتها وأسلحتها المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ودور العبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ا ش/ ف ج

08/10/2023 14:00:14