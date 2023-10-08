أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى حوالي ألفي قتيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة نائية غرب أفغانستان أمس السبت، وأعقبته عدة هزات ارتدادية، إلى حوالي ألفي قتيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قوله إن "2053 شهيدا قتلوا في 13 قرية، وأصيب 1240 بجروح، وتدمير 1320 منزلا بالكامل".

وهز زلزال بلغت قوته 6,3 درجات أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، أمس السبت، مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية، فيما هرع السكان إلى الشوارع.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندو كوش، والتي تقع قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي حزيران 2022، قتل حوالي ألف شخص، وتشريد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بلغت قوته 5,9 درجة إقليم باكتيكا.

--(بترا)

رصد/رس/ ف ج

08/10/2023 13:55:57