أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى حوالي ألفي قتيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة نائية غرب أفغانستان أمس السبت، وأعقبته عدة هزات ارتدادية، إلى حوالي ألفي قتيل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قوله إن "2053 شهيدا قتلوا في 13 قرية، وأصيب 1240 بجروح، وتدمير 1320 منزلا بالكامل".
وهز زلزال بلغت قوته 6,3 درجات أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، أمس السبت، مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية، فيما هرع السكان إلى الشوارع.
وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندو كوش، والتي تقع قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
وفي حزيران 2022، قتل حوالي ألف شخص، وتشريد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بلغت قوته 5,9 درجة إقليم باكتيكا.
--(بترا)
رصد/رس/ ف ج
08/10/2023 13:55:57
MENAFN08102023000117011021ID1107208339
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