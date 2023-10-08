الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اعتقال 19 ناشطا في حركة حماس من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بعد عملية دهم وتفتيش.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الاعتقالات جاءت عقب عملية طوفان الأقصى.

--(بترا)

م ف/م ف/ ف ج

08/10/2023 13:50:42