الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية
التاريخ
10/8/2023 2:28:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اعتقال 19 ناشطا في حركة حماس من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بعد عملية دهم وتفتيش.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الاعتقالات جاءت عقب عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
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08/10/2023 13:50:42
MENAFN08102023000117011021ID1107208338
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