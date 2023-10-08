شركات طيران تلغى رحلاتها إلى إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية إلغاء عشرات الرحلات إلى إسرائيل، بسبب عملية طوفان الأقصى.
وذكرت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن شركة "إيبيريا إكسبرس" التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب.
وأضافت القناة أن شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه" ألغت رحلاتها القادمة والمتجهة إلى تل أبيب حتى صباح اليوم، لحماية سلامة الركاب والطاقم، مشيرة إلى أن شركة الطيران البولندية "إل أو تي" ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب ولم تقدم معلومات عن الأيام المقبلة.
من جانبها، ذكرت شركة الطيران السويسرية "سويس"، أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، اعتبارا من مساء أمس السبت، ولحين إشعار آخر.
بدورها ،أكدت شركة طيران إيجين اليونانية، على موقع التواصل الاجتماعي، (إكس- تويتر سابقا)، أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب "بن جوريون" لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ف/ف ق
08/10/2023 13:47:59
MENAFN08102023000117011021ID1107208337
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