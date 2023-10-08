شركات طيران تلغى رحلاتها إلى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية إلغاء عشرات الرحلات إلى إسرائيل، بسبب عملية طوفان الأقصى.

وذكرت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن شركة "إيبيريا إكسبرس" التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب.

وأضافت القناة أن شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه" ألغت رحلاتها القادمة والمتجهة إلى تل أبيب حتى صباح اليوم، لحماية سلامة الركاب والطاقم، مشيرة إلى أن شركة الطيران البولندية "إل أو تي" ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب ولم تقدم معلومات عن الأيام المقبلة.

من جانبها، ذكرت شركة الطيران السويسرية "سويس"، أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، اعتبارا من مساء أمس السبت، ولحين إشعار آخر.

بدورها ،أكدت شركة طيران إيجين اليونانية، على موقع التواصل الاجتماعي، (إكس- تويتر سابقا)، أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب "بن جوريون" لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.

--(بترا)

رصد/ف ق/م ف/ف ق

08/10/2023 13:47:59