الرئيس البرازيلي: نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها

الرئيس البرازيلي: نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها
التاريخ
10/8/2023 2:28:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت البرازيل التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد "اجتماع طارئ" للمجلس في مواجهة التصاعد الخطير في أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة (فرانس 24) عن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قوله اليوم الأحد،" نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها بشكل متبادل والمعترف بها دوليا"، مشيرا إلى أن إدارة الصراع ليس بديلا لحل نهائي للقضية الفلسطينية، وأن استئناف مفاوضات السلام أصبح أمرا ملحا.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف ج
08/10/2023 13:47:21
MENAFN08102023000117011021ID1107208336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.