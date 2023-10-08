الرئيس البرازيلي: نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت البرازيل التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد "اجتماع طارئ" للمجلس في مواجهة التصاعد الخطير في أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة (فرانس 24) عن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قوله اليوم الأحد،" نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها بشكل متبادل والمعترف بها دوليا"، مشيرا إلى أن إدارة الصراع ليس بديلا لحل نهائي للقضية الفلسطينية، وأن استئناف مفاوضات السلام أصبح أمرا ملحا.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ف ج

08/10/2023 13:47:21