المستقبل النيابية تؤكد تضامنها مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكدت كتلة المستقبل النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب اندريه حواري، تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت الكتلة إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشارت إلى أن ما يجري في غزة هو نتاج سياسات وانتهاكات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والتي ستجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف والتوتر.
وأكدت دعمها للجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، والداعية دوما إلى إطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
--(بترا)
م خ/م ف/ ف ج
08/10/2023 13:43:02
MENAFN08102023000117011021ID1107208335
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