المستقبل النيابية تؤكد تضامنها مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكدت كتلة المستقبل النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب اندريه حواري، تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت الكتلة إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشارت إلى أن ما يجري في غزة هو نتاج سياسات وانتهاكات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والتي ستجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف والتوتر.

وأكدت دعمها للجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، والداعية دوما إلى إطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

--(بترا)

م خ/م ف/ ف ج

08/10/2023 13:43:02