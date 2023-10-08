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الملك يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

10/8/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


ماحص 8 تشرين الأول (بترا)- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، إلى مثواه الأخير في مقبرة عائلة الفقيد في ماحص.
كما شارك في التشييع أقرباء الفقيد، وكبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد ماحص القديم.
والفقيد البخيت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس السبت، أحد رجالات الأردن، ونذر حياته لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية عبر توليه مهام المسؤولية في العديد من المواقع.
--(بترا)
م ف/ف ق
08/10/2023 13:50:52

MENAFN08102023000117011021ID1107208334

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