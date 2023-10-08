الملك يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

الملك يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت
التاريخ
10/8/2023 2:28:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
ماحص 8 تشرين الأول (بترا)- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، إلى مثواه الأخير في مقبرة عائلة الفقيد في ماحص.
كما شارك في التشييع أقرباء الفقيد، وكبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد ماحص القديم.
والفقيد البخيت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس السبت، أحد رجالات الأردن، ونذر حياته لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية عبر توليه مهام المسؤولية في العديد من المواقع.
--(بترا)
م ف/ف ق
08/10/2023 13:50:52
MENAFN08102023000117011021ID1107208334
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