وادي الأردن: صيانة وتنظيف مجاري الأودية والقنوات المائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- نفذت سلطة وادي الأردن حملات صيانة وتنظيف للأودية والمهارب والقنوات بمختلف أنواعها في مناطق الاختصاص، ضمن خطة الاستعداد لموسم شتاء عام 2023 - 2024.

وحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، تأتي الحملة تنفيذاً لبرامج سلطة وادي الأردن الاحترازية والاستباقية في الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية، من خلال عمل جميع الكوادر الفنية والميدانية لرفع جاهزية جميع المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها، لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين وصيانة الأودية والمهارب والقنوات المفتوحة.

وأكد البيان استعداد السلطة الجيد لاستقبال الموسم المطري، منعاً لحدوث أي اختلالات نتيجة هطول الأمطار والمنخفضات الجوية المفاجئة من خلال تجهيز الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان، ورفع جاهزية الآليات والمعدات وإعداد الخطط والبرامج للتعامل مع مثل هذه الحالات.

--(بترا)

ي ع/أ م/اح

08/10/2023 13:34:55