وادي الأردن: صيانة وتنظيف مجاري الأودية والقنوات المائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- نفذت سلطة وادي الأردن حملات صيانة وتنظيف للأودية والمهارب والقنوات بمختلف أنواعها في مناطق الاختصاص، ضمن خطة الاستعداد لموسم شتاء عام 2023 - 2024.
وحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، تأتي الحملة تنفيذاً لبرامج سلطة وادي الأردن الاحترازية والاستباقية في الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية، من خلال عمل جميع الكوادر الفنية والميدانية لرفع جاهزية جميع المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها، لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين وصيانة الأودية والمهارب والقنوات المفتوحة.
وأكد البيان استعداد السلطة الجيد لاستقبال الموسم المطري، منعاً لحدوث أي اختلالات نتيجة هطول الأمطار والمنخفضات الجوية المفاجئة من خلال تجهيز الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان، ورفع جاهزية الآليات والمعدات وإعداد الخطط والبرامج للتعامل مع مثل هذه الحالات.
--(بترا)
ي ع/أ م/اح
08/10/2023 13:34:55
MENAFN08102023000117011021ID1107208333
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