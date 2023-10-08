صدور عدد جديد من مجلة صوت الجيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- صدر حديثاً عن وزارة الثقافة العدد 17 من مجلة "صوت الجيل"، الشهرية المعنية بالإبداع الشبابي، التي تكشف مواهب شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، عبر نشر مواد شبابية، تُعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.

واستهل عدد المجلة التي يرأس تحريرها الروائي جلال برجس، مقالة افتتاحية لبرجس، بعنوان: "هل تجعلُ القراءةُ منك كاتبًا؟، وفيها يقول: "التأمل، والخبرة الحياتية المتنوعة، والرغبة بالتعبير عن الذات، هي دوافع للكتابة والقراءة والممارسة الحثيثة للكتابة تصنع من الإنسان كاتباً، بالرغم من عدم انفصال تلك العناصر عن الواقع السيكولوجي للإنسان الكاتب، إنها عناصر مترابطة بشكل مذهل، من دون القراءة لا يمكن لتلك الأدوات التي يُعبر الكاتب فيها عن ذاته، وعما حوله، أن تستمر، ولا يمكن أن ينجح في تفريغ تراكماته".

وكتب الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية، عن "حقوق الإنسان في ظل التطور الرقمي، واشتملت "مصفوفة العدد" على ملف عن "أدب الشباب في الكرك"، أعدته جمانة الطراونة، وشارك فيه مجموعة من شابات وشباب الكرك المبدعين، منهم: رويدة الضمور، وعلي الخرشة، ومحمود المحادين، وتامر الحباشنة، وعروة المصاروة، وليان الطراونة.

وحاورت الشاعرة صفاء ابو خضرة الأديبة والمؤرخة هند ابو الشعر في زاوية "ملتقى الأجبال"، والتي قالت خلال محاورتها: إنها تثقُ تماماً بالطاقات الشابة، وإن هناك فارقاً كبيراً بين ما كان متاحاً لدى أجيال القرن العشرين، وبين ما وضعته التقنيات في حضن هذا الجيل.

وفي الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي" وردت المواد التالية: "خجل مرضي" لمروان البطوش، "حين غنى آينشتاين: إيمتى الزمان (ده)، يسمح يا جميل؟" لزينة المعاني، "نحيب" لسماح موسى، "في البدء كانت الكلمة" لوائل مكاحلة، "عين حمد" لمرام رحمون، "غالية" لتغريد أبو شاور، "الأمهات" لرقية المعايطة، "الفرصة الأخيرة" لآسيا الطعامنة.

وفي زاوية "خرائط البوح"، كتب الدكتور محمد عبد الكريم الزيود تحت عنوان: "قروي مسكون بالدهشة"، أما في مختبر العدد، وردت المواد التالية: "الموتُ المعادلُ الموضوعيّ للحياة في رواية (ماندالا)" للكاتب مخلد بركات، "تكنولوجيا الاتّصالات.. ترسمُ خريطةً جديدةً للأدب" لأماني المبارك، "المحاولةُ والخطأ.. النظريّة المفقودة في ثقافة الشباب" لأسامة خالد أبو الغنم، "الكتابة بين الخيال والشعرية في فن القصة/ المرأة التي قرأت الجهات" لمحمد حسين السماعنة.

وفي زاوية مراسيل، كتب لطفي الشابي تحت عنوان: "أدبُ الشباب في تونس..الراهن القلق والرهانات الواجبة"، واختتم العدد بزاوية "نقوش" بمقالة للكاتبة مها الطاهات، بعنوان: "إربد.. لوحة البساطة العميقة".

--(بترا)

م خ/ف ق

08/10/2023 13:33:06