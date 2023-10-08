المياه والملكية لحماية البيئة تبحثان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، مع مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد الركن تامبي محمد زكي حمكري اليوم الأحد، في وزارة المياه والري، تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود المشتركة في جميع مناطق المملكة، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون وتصريف زيبار المعاصر، تجنبا للاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي.

وقال ابو السعود، إن الأردن يعاني من ندرة مصادره المائية ولا بد من حمايتها، خاصة من مجاري الأودية والسيول لضمان المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والمحافظة على سلامة ونوعية المصادر المائية من خلال تكثيف التعاون بين قطاع المياه والإدارة الملكية لحماية البيئة وتنفيذ حملات ضبط المخالفات في عموم مناطق المملكة.

وأوضح أن وزارة المياه والإدارة الملكية لحماية البيئة تنفذان العديد من المهام الميدانية بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه ما انعكس على حماية المصادر المائية والواقع المائي.

وثمن الوزير الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والإدارة الملكية لحماية البيئة، مبيناً انه ستتم زيادة التعاون فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بين الطرفين خاصة مع شمول مناطق وادي الأردن في حملات المراقبة وبما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة خاصة متابعة مخلفات الزيتون خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى ضرورة التأكد من نوعية المياه المعبأة بصهاريج مياه الشرب وصهاريج النضح وطرق تفريغها في المحطات المخصصة لذلك، وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية، وأهمية تفعيل الخطط لمراقبة المياه الصناعية خاصة في مناطق جنوب عمان.

من جهته، قال العميد حمكري، إن جهاز الأمن العام وبمتابعة من مدير الأمن العام يبدي كل الاهتمام لإسناد المؤسسات الرسمية والأجهزة المختلفة، كونها الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة بما يضمن إنفاد القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، لافتا الى أن مديرية الأمن العام كضابطة عدلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في صون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد وبالتالي كل قطرة يتم المحافظة عليها تعد إنجازا كبيرا.

وأوضح، أن الوزارة والإدارة الملكية مستمرتان في تنفيذ مزيد من الحملات المكثفة على عدد من المناطق بالشراكة مع الأجهزة الشرطية، مؤكدا أنه سيتم زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار سلبية على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها اضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.

وجال مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة يرافقه عدد من المسؤولين وعدد من ضباط الإدارة الملكية على مركز العمليات والسيطرة واستمع الى شرح عن آليات التنسيق المشترك فيما يتعلق بحماية مختلف المصادر المائية.

--(بترا)

ي ع/ أ أ/اح

08/10/2023 13:32:30

