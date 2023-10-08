المياه والملكية لحماية البيئة تبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، مع مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد الركن تامبي محمد زكي حمكري اليوم الأحد، في وزارة المياه والري، تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود المشتركة في جميع مناطق المملكة، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون وتصريف زيبار المعاصر، تجنبا للاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي.
وقال ابو السعود، إن الأردن يعاني من ندرة مصادره المائية ولا بد من حمايتها، خاصة من مجاري الأودية والسيول لضمان المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والمحافظة على سلامة ونوعية المصادر المائية من خلال تكثيف التعاون بين قطاع المياه والإدارة الملكية لحماية البيئة وتنفيذ حملات ضبط المخالفات في عموم مناطق المملكة.
وأوضح أن وزارة المياه والإدارة الملكية لحماية البيئة تنفذان العديد من المهام الميدانية بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه ما انعكس على حماية المصادر المائية والواقع المائي.
وثمن الوزير الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والإدارة الملكية لحماية البيئة، مبيناً انه ستتم زيادة التعاون فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بين الطرفين خاصة مع شمول مناطق وادي الأردن في حملات المراقبة وبما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة خاصة متابعة مخلفات الزيتون خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى ضرورة التأكد من نوعية المياه المعبأة بصهاريج مياه الشرب وصهاريج النضح وطرق تفريغها في المحطات المخصصة لذلك، وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية، وأهمية تفعيل الخطط لمراقبة المياه الصناعية خاصة في مناطق جنوب عمان.
من جهته، قال العميد حمكري، إن جهاز الأمن العام وبمتابعة من مدير الأمن العام يبدي كل الاهتمام لإسناد المؤسسات الرسمية والأجهزة المختلفة، كونها الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة بما يضمن إنفاد القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، لافتا الى أن مديرية الأمن العام كضابطة عدلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في صون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد وبالتالي كل قطرة يتم المحافظة عليها تعد إنجازا كبيرا.
وأوضح، أن الوزارة والإدارة الملكية مستمرتان في تنفيذ مزيد من الحملات المكثفة على عدد من المناطق بالشراكة مع الأجهزة الشرطية، مؤكدا أنه سيتم زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار سلبية على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها اضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.
وجال مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة يرافقه عدد من المسؤولين وعدد من ضباط الإدارة الملكية على مركز العمليات والسيطرة واستمع الى شرح عن آليات التنسيق المشترك فيما يتعلق بحماية مختلف المصادر المائية.
--(بترا)
ي ع/ أ أ/اح
08/10/2023 13:32:30
MENAFN08102023000117011021ID1107208331
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