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المغرب تدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

10/8/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- دعت المملكة المغربية رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين وللبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.
وبحسب بيان للسفارة المغربية في عمان اليوم الاحد، جاءت هذه الدعوة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس. واضافت السفارة، ان مشاورات مكثفة تجرى لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وكان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك قدم اليوم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن.
واشار العكلوك في تصريحات الى ان "الطلب الذي قدمه للجامعة العربية جاء لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
--(بترا)
ص خ/ن ا/اح
08/10/2023 13:26:06

MENAFN08102023000117011021ID1107208330

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