القسام: مدفعيتنا تدك تحصينات العدو وإسناد القوات العاملة بأخرى جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة : ان "مجاهدي كتائب القسام ما يزالون يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية ضمن معركة طوفان الأقصى".

واضاف في تصريحات لقناة الاقصى، "قيادة القسام تمكنت من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى، وتنفيذ عمليات اختراق جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد"، مشيرا الى ان مدفعية القسام تدك مواقع العدو وتحصيناته وإسناد القوات العاملة في الميدان بالدعم الناري.

--(بترا)





ا ش/اص/اح

08/10/2023 12:56:47