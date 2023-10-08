Sunday, 08 October 2023 11:32 GMT

القسام: مدفعيتنا تدك تحصينات العدو وإسناد القوات العاملة بأخرى جديدة

10/8/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة : ان "مجاهدي كتائب القسام ما يزالون يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية ضمن معركة طوفان الأقصى".

واضاف في تصريحات لقناة الاقصى، "قيادة القسام تمكنت من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى، وتنفيذ عمليات اختراق جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد"، مشيرا الى ان مدفعية القسام تدك مواقع العدو وتحصيناته وإسناد القوات العاملة في الميدان بالدعم الناري.

--(بترا)


ا ش/اص/اح

08/10/2023 12:56:47

MENAFN08102023000117011021ID1107208329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث