القسام: مدفعيتنا تدك تحصينات العدو وإسناد القوات العاملة بأخرى جديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة : ان "مجاهدي كتائب القسام ما يزالون يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية ضمن معركة طوفان الأقصى".
واضاف في تصريحات لقناة الاقصى، "قيادة القسام تمكنت من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى، وتنفيذ عمليات اختراق جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد"، مشيرا الى ان مدفعية القسام تدك مواقع العدو وتحصيناته وإسناد القوات العاملة في الميدان بالدعم الناري.
--(بترا)
ا ش/اص/اح
08/10/2023 12:56:47
MENAFN08102023000117011021ID1107208329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.