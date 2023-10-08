مستشفى الجامعة يرفد شعبة الإخصاب بميكروسكوب حقن مجهري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- رفد مستشفى الجامعة الأردنية شعبة الإخصاب والمساعدة على الحمل، بأحدث ميكروسكوب (جهاز) للحقن المجهري في عالم الإخصاب، استكمالاً لمساعيه المستمرة في مواكبة كل ما هو حديث ومتطور في مجال التجهيزات والأجهزة الطبية.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، في بيان اليوم الأحد، إن المستشفى وضمن خططه الاستراتيجية يتعقب ويتابع أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف مجالات الطب، ساعياً إلى رفد دوائره بكل ما هو جديد ضمن أعلى درجات الخدمات الصحية والطبية للمرضى وطالبي الخدمات الصحية.
وبيّنت مديرة دائرة النسائية والتوليد في المستشفى الدكتورة أسماء الباشا، أن هذا الجهاز هو جهاز ليزر حديث خاص بمختبرات الإخصاب، يُساعد في علاج حالات العقم الصعبة والحقن المجهري (أطفال الأنابيب) ويعمل بتقنية (biopsy firing) لأخذ الخلايا من الأجنة ودراساتها وراثياً، ويعمل على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة أثناء الحقن، مضيفةً أن أبرز ما يميّز هذا الجهاز زيادة دقة العمل من لاحتوائه على عدسات حديثة تُعطي درجة وضوح عال، وكاميرا رقمية عالية الوضوح لأخذ صور وفيديوهات للأجنة أثناء العمل بواسطة زر تحكّم موجود على الجهاز دون الحاجة للضغط على التطبيق، بالإضافة إلى التحكُّم العالي بعملية الحقن عن طريق (Oil free injectrs)، علاوةً على وجود طاولة خاصة مقاومة للاهتزازات، تضمن العمل في ظروف آمنة.
وأكدت الباشا دعم إدارة المستشفى لدائرة النسائية والتوليد بجميع مفاصلها ووحداتها من خلال توفير كل ما يلزم لتقديم رعاية طبية فُضلى ومميزة لمتلقي الرعاية الصحية.
من جانبها، أشارت مشرفة وحدة الإخصاب الدكتورة ناديا مهيدات، إلى أهمية وجود مثل هذا الجهاز المتطور، لاسيما وأن الوحدة تُعد من المراكز المتخصصة والمتطورة في مجال المساعدة على الحمل، نظراً لاتباعها أحدث الأُسس العلمية المتطورة التي تؤمّن للمرضى الإفادة القصوى بدعم من فريق متكامل يضم استشاريين في تخصص النسائية والتوليد وفنيي مختبر وكادر تمريضي من ذوي الكفاءات العالية والخبرة في هذا المجال.
--(بترا)
س ص/أ م/اح
08/10/2023 12:48:39
MENAFN08102023000117011021ID1107208328
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