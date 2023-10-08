مستشفى الجامعة يرفد شعبة الإخصاب بميكروسكوب حقن مجهري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- رفد مستشفى الجامعة الأردنية شعبة الإخصاب والمساعدة على الحمل، بأحدث ميكروسكوب (جهاز) للحقن المجهري في عالم الإخصاب، استكمالاً لمساعيه المستمرة في مواكبة كل ما هو حديث ومتطور في مجال التجهيزات والأجهزة الطبية.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، في بيان اليوم الأحد، إن المستشفى وضمن خططه الاستراتيجية يتعقب ويتابع أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف مجالات الطب، ساعياً إلى رفد دوائره بكل ما هو جديد ضمن أعلى درجات الخدمات الصحية والطبية للمرضى وطالبي الخدمات الصحية.

وبيّنت مديرة دائرة النسائية والتوليد في المستشفى الدكتورة أسماء الباشا، أن هذا الجهاز هو جهاز ليزر حديث خاص بمختبرات الإخصاب، يُساعد في علاج حالات العقم الصعبة والحقن المجهري (أطفال الأنابيب) ويعمل بتقنية (biopsy firing) لأخذ الخلايا من الأجنة ودراساتها وراثياً، ويعمل على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة أثناء الحقن، مضيفةً أن أبرز ما يميّز هذا الجهاز زيادة دقة العمل من لاحتوائه على عدسات حديثة تُعطي درجة وضوح عال، وكاميرا رقمية عالية الوضوح لأخذ صور وفيديوهات للأجنة أثناء العمل بواسطة زر تحكّم موجود على الجهاز دون الحاجة للضغط على التطبيق، بالإضافة إلى التحكُّم العالي بعملية الحقن عن طريق (Oil free injectrs)، علاوةً على وجود طاولة خاصة مقاومة للاهتزازات، تضمن العمل في ظروف آمنة.

وأكدت الباشا دعم إدارة المستشفى لدائرة النسائية والتوليد بجميع مفاصلها ووحداتها من خلال توفير كل ما يلزم لتقديم رعاية طبية فُضلى ومميزة لمتلقي الرعاية الصحية.

من جانبها، أشارت مشرفة وحدة الإخصاب الدكتورة ناديا مهيدات، إلى أهمية وجود مثل هذا الجهاز المتطور، لاسيما وأن الوحدة تُعد من المراكز المتخصصة والمتطورة في مجال المساعدة على الحمل، نظراً لاتباعها أحدث الأُسس العلمية المتطورة التي تؤمّن للمرضى الإفادة القصوى بدعم من فريق متكامل يضم استشاريين في تخصص النسائية والتوليد وفنيي مختبر وكادر تمريضي من ذوي الكفاءات العالية والخبرة في هذا المجال.

--(بترا)

س ص/أ م/اح

08/10/2023 12:48:39