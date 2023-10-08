الجامعة العربية تعقد الاجتماع (17) لفريق الخبراء والمتخصصين في مجال حماية المستهلك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 تشرين الأول (بترا)- استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الاجتماع (17) لفريق الخبراء والمتخصصين في مجال حماية المستهلك بالدول العربية.
ويبحث الاجتماع الذي يستمر يومين، تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب.
ويأتي الاجتماع في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، بعد تشكيل فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويبحث الاجتماع كذلك متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية.
ويتطرق الاجتماع إلى العديد من الموضوعات والإجراءات التي تهم المستهلك خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار جراء الأزمات الدولية المتلاحقة، والغش التجاري والبيع عبر الإنترنت وغير ذلك من الأمور التي تشغل أذهان المستهلكين.
--(بترا)
ن ا
08/10/2023 12:46:15
MENAFN08102023000117011021ID1107208327
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