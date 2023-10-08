الجامعة العربية تعقد الاجتماع (17) لفريق الخبراء والمتخصصين في مجال حماية المستهلك

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 8 تشرين الأول (بترا)- استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الاجتماع (17) لفريق الخبراء والمتخصصين في مجال حماية المستهلك بالدول العربية.

ويبحث الاجتماع الذي يستمر يومين، تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب.

ويأتي الاجتماع في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، بعد تشكيل فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويبحث الاجتماع كذلك متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية.

ويتطرق الاجتماع إلى العديد من الموضوعات والإجراءات التي تهم المستهلك خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار جراء الأزمات الدولية المتلاحقة، والغش التجاري والبيع عبر الإنترنت وغير ذلك من الأمور التي تشغل أذهان المستهلكين.

--(بترا)

ن ا

08/10/2023 12:46:15