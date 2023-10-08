الجــــمارك تبــدأ بتطبيق التعليمات المعدّلة لنظام الرقابة على البضائع المستوردة المعفاة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، بدء العمل بالتعليمات المعدّلة للتعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2023، والتي صدرت استناداً إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2023.

وتهدف التعليمات المعدلة، إلى التسهيل على القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال تبسيط إجراءات تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة، والتي كان من أبرزها عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً، والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة، دون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.

وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية، من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.

يُشار إلى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة، يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة خمس سنوات وثلاث سنوات من تاريخ التشغيل أو الإنتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بجميع أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.

--(بترا)

رش/أ م / س س

08/10/2023 12:35:50