قوات الاحتلال: فقدان 750 مستوطنا وجنديا إسرائيليا

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول ( بترا)- أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 مستوطنا وجنديا لا يزالون في عداد المفقودين. وقالت"القناة 12" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اليوم الأحد، إنه ليس من الواضح عدد المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم في غزة.

واضافت، أنه بعد 24 ساعة لا تزال المعارك مستمرة في مستوطنات غلاف غزة وتحديدا في كفار غزة وبئيري ولم يتم تحقيق السيطرة مناطق سديروت وزكيم ورعيم وصوفا.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

08/10/2023 12:33:25