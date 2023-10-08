قوات الاحتلال: فقدان 750 مستوطنا وجنديا إسرائيليا

قوات الاحتلال: فقدان 750 مستوطنا وجنديا إسرائيليا
التاريخ
10/8/2023 2:28:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول ( بترا)- أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 مستوطنا وجنديا لا يزالون في عداد المفقودين. وقالت"القناة 12" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اليوم الأحد، إنه ليس من الواضح عدد المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم في غزة.
واضافت، أنه بعد 24 ساعة لا تزال المعارك مستمرة في مستوطنات غلاف غزة وتحديدا في كفار غزة وبئيري ولم يتم تحقيق السيطرة مناطق سديروت وزكيم ورعيم وصوفا.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
08/10/2023 12:33:25
MENAFN08102023000117011021ID1107208325
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