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وفاة مصري وسائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

10/8/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 8 تشرين الاول (بترا) -قال مصدر أمني إن اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين، وإصابة آخر على يد أحد افراد الشرطة المصرية.
وأضاف المصدر، بأنه ألقي القبض على مطلق النار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.
وافادت مصادر إعلامية بأن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء وجوده على أحد الأفواج السياحية الاسرائيلية بمزار عمود السواري.
--(بترا)
ن ا /ف ج
08/10/2023 12:26:37

MENAFN08102023000117011021ID1107208324

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