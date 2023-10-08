وفاة مصري وسائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 تشرين الاول (بترا) -قال مصدر أمني إن اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين، وإصابة آخر على يد أحد افراد الشرطة المصرية.
وأضاف المصدر، بأنه ألقي القبض على مطلق النار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.
وافادت مصادر إعلامية بأن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء وجوده على أحد الأفواج السياحية الاسرائيلية بمزار عمود السواري.
--(بترا)
ن ا /ف ج
08/10/2023 12:26:37
MENAFN08102023000117011021ID1107208324
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