مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت، أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

08/10/2023 12:19:37