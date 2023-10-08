مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
التاريخ
10/8/2023 2:28:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأضافت، أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
08/10/2023 12:19:37
MENAFN08102023000117011021ID1107208323
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.