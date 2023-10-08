غرف الصناعة تطلق حملة تبرعات لدعم أهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت غرف صناعة الأردن وعمان والزرقاء واربد، عن بدء حملة لجمع التبرعات المادية والعينية، لدعم صمود الأهل في قطاع غزة.

وأكدت الغرف في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الدعم سيكون موجها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان إيصاله بأقصى سرعة ممكنة، لافتة إلى أن الدعم يعبر عن التضامن والمساندة مع أهل غزة في وجه آلة القتل والغطرسة الإسرائيلية.

وشددت الغرف على أن هذا الدعم لا يأتي فقط تعبيرا عن التضامن فقط، بل للتأكيد على أن الهجمات التي تواجهها غزة لن تكون إلا وساما من أوسمة العز والفخر على صدرها.

ودعت الغرف الأردنيين والمؤسسات الوطنية للمشاركة الفاعلة والقوية في هذه الحملة، مؤكدة أهمية التكاتف والوقوف الموحد خلف أهالي غزة ودعمهم في مواجهة التحديات الراهنة.

--(بترا)

ع ن/أ أ

08/10/2023 11:50:10