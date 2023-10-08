غرف الصناعة تطلق حملة تبرعات لدعم أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت غرف صناعة الأردن وعمان والزرقاء واربد، عن بدء حملة لجمع التبرعات المادية والعينية، لدعم صمود الأهل في قطاع غزة.
وأكدت الغرف في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الدعم سيكون موجها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان إيصاله بأقصى سرعة ممكنة، لافتة إلى أن الدعم يعبر عن التضامن والمساندة مع أهل غزة في وجه آلة القتل والغطرسة الإسرائيلية.
وشددت الغرف على أن هذا الدعم لا يأتي فقط تعبيرا عن التضامن فقط، بل للتأكيد على أن الهجمات التي تواجهها غزة لن تكون إلا وساما من أوسمة العز والفخر على صدرها.
ودعت الغرف الأردنيين والمؤسسات الوطنية للمشاركة الفاعلة والقوية في هذه الحملة، مؤكدة أهمية التكاتف والوقوف الموحد خلف أهالي غزة ودعمهم في مواجهة التحديات الراهنة.
--(بترا)
ع ن/أ أ
08/10/2023 11:50:10
MENAFN08102023000117011021ID1107208322
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