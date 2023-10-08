Sunday, 08 October 2023 11:31 GMT

غرف الصناعة تطلق حملة تبرعات لدعم أهالي غزة

10/8/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت غرف صناعة الأردن وعمان والزرقاء واربد، عن بدء حملة لجمع التبرعات المادية والعينية، لدعم صمود الأهل في قطاع غزة.
وأكدت الغرف في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الدعم سيكون موجها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان إيصاله بأقصى سرعة ممكنة، لافتة إلى أن الدعم يعبر عن التضامن والمساندة مع أهل غزة في وجه آلة القتل والغطرسة الإسرائيلية.
وشددت الغرف على أن هذا الدعم لا يأتي فقط تعبيرا عن التضامن فقط، بل للتأكيد على أن الهجمات التي تواجهها غزة لن تكون إلا وساما من أوسمة العز والفخر على صدرها.
ودعت الغرف الأردنيين والمؤسسات الوطنية للمشاركة الفاعلة والقوية في هذه الحملة، مؤكدة أهمية التكاتف والوقوف الموحد خلف أهالي غزة ودعمهم في مواجهة التحديات الراهنة.
--(بترا)
ع ن/أ أ
08/10/2023 11:50:10

MENAFN08102023000117011021ID1107208322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث