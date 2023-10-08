قوات الاحتلال تدمر آلية تابعة لبلدية النصيرات وسط غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استنكرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة تعرض إحدى آليات دائرة الصحة والبيئة التابعة لها والمرمزة من الصليب الأحمر للاستهداف والتدمير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت البلدية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بالوقوف عند مسؤولياتهم لردع هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين وكل مقدرات الحياة في غزة.

يشار إلى أن المركبة التي دمرتها طائرات الاحتلال تعمل في مجال النظافة ومتابعة جمع وترحيل النفايات.

--(بترا)

ا ش /اص/ ف ج

08/10/2023 11:32:50