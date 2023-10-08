قوات الاحتلال تدمر آلية تابعة لبلدية النصيرات وسط غزة

قوات الاحتلال تدمر آلية تابعة لبلدية النصيرات وسط غزة
التاريخ
10/8/2023 2:28:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استنكرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة تعرض إحدى آليات دائرة الصحة والبيئة التابعة لها والمرمزة من الصليب الأحمر للاستهداف والتدمير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت البلدية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بالوقوف عند مسؤولياتهم لردع هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين وكل مقدرات الحياة في غزة.
يشار إلى أن المركبة التي دمرتها طائرات الاحتلال تعمل في مجال النظافة ومتابعة جمع وترحيل النفايات.
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
08/10/2023 11:32:50
MENAFN08102023000117011021ID1107208321
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