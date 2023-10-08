وفاة طفلة دهسا في الأغوار الجنوبية

وفاة طفلة دهسا في الأغوار الجنوبية
التاريخ
10/8/2023 2:28:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء الأغوار الجنوبية 8 تشرين الأول (بترا) - توفيت طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، دهسا، اليوم الأحد، في غور الصافي الواقع وسط لواء الأغوار الجنوبية.
وقال مدير طب شرعي إقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أنه بعد الكشف الطبي في المركز، تبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن الإصابات المتعددة بالجسم.
- - (بترا)
م ع/أ م / س س
08/10/2023 11:22:31
MENAFN08102023000117011021ID1107208320
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