وفاة طفلة دهسا في الأغوار الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء الأغوار الجنوبية 8 تشرين الأول (بترا) - توفيت طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، دهسا، اليوم الأحد، في غور الصافي الواقع وسط لواء الأغوار الجنوبية.

وقال مدير طب شرعي إقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أنه بعد الكشف الطبي في المركز، تبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن الإصابات المتعددة بالجسم.

- - (بترا)

م ع/أ م / س س

08/10/2023 11:22:31