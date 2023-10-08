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اتحاد النقابات الفنية يدين الاعتداءات على المقدسات ويشيد بروح أبناء فلسطين

10/8/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) أدان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".


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