اتحاد النقابات الفنية يدين الاعتداءات على المقدسات ويشيد بروح أبناء فلسطين

(MENAFN
- Youm7) أدان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".
وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".
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