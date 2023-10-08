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أيمن سلامة: أؤيد ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات لأن إنجازاته مملوسة

10/8/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) قال الكاتب والسيناريست
أيمن سلام ة،
إنه يدعم ويؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى انتخابات
الرئاسة لأنه الأجدر لرئاسة مصر، وهو الذى أنقذ مصر من الإرهاب وحمل على عاتقة هموم الوطن ونجح في أن يصل به إلى منطقة أمنة ولولاه لكانت الفوضى تفشت وضاعت الدولة، مضيفا أن هذا الرجل يستحق الدعم والتأييد لأن إنجازاته مملوسة ولابد أن ندعمه حتى يستكمل مشواره، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية بين الدول.

فى وقت سابق قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسرحية "الوصية" لـ اليوم السابع،" فخور بكتابة هذا العمل البطولى الذى يقدم صورة مضيئة لشاب مصري قدم حياته فداء للوطن في إحدى العمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة ضد التكفيرين على أرض سيناء تاركا وصيته التى هي عنوان المسرحية في كشكول مع زميل له لكى يقوم بتوصيلها الى والده الطبيب".

وأضاف سلامة، "حينما تم الإتفاق معى من خلال الزميل إيهاب فهمى مدير المسرح القومى لتقديم العمل المعنية
قمت بقراءة كل ما يخص قصة هذا الشاب الذى تم تكريم والده من قبل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تأثر سيادته عند سماع القصة حينما رواها الدكتور معتز رشاد والذى كان القدر على موعد معه، حيث يدخل لغرفة العمليات ليجرى عملية جراحية لولده بعد الحادث، لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يده".



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