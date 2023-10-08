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أبطال عرض سيدتى أنا يكرمون إيهاب فهمى بالمسرح القومى

10/8/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) قدم نجوم العرض المسرحي "سيدتي أنا " درعا تذكاريا للفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تقديرا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء فترة إدارته للمسرح القومي، وذلك عقب انتهاء الدراسة النقدية التي أقامها المركز القومي للمسرح لمناقشة العرض المسرحي، وتحدث خلالها: الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو، الناقد المسرحي د. سيد الإمام، وأدارتها الباحثة المسرحية رشا زيدان.
وقالت الباحثة المسرحية رشا زيدان عن العرض المسرحي"سيدتي أنا"، لقد حصل العرض على العديد من الجوائز الفنية في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام منها: جائزة أفضل عرض، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل أشعار، ثم سردت السيرة الذاتية لمخرج العرض في سطور قائلة: حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس وليسانس آداب مسرح قسم دراما ونقد جامعة حلوان، أخرج العديد من المسرحيات بجامعة عين شمس، حصل على العديد من الجوائز منها أفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية عرض "اللعبة" عام ٢٠٠٣، وعرض 'أنتيجون" 2005.
واعتبرت الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو؛ الليلة (ليلة الحب والجمال والاكتمال) ليلة الاحتفال بواحدة من أكبر عروض المسرح المصري "سيدتي أنا" للمخرج النجم محسن رزق صاحب الرؤي الخلابة والخيال الرحب المثير والموهبة الخلاقة.

وأشادت بكل فريق العمل وأنه خلال العرض تم استخدام لغة سينمائية مبهرة تربط بين الشاشة والأداء الحي على خشبة المسرح، "سيدتي أنا" عرض متكامل (حالة من الوهج والنضوج)، عرض مثير للجدل.
بينما قال د. سيد الإمام: لكل من الناقد والفنان عالمه وإبداعه، إلا أنه خلال تاريخ الحركة الفنية يتم وضع الناقد أمام المبدع وكأنهما طرفي مقص تكتمل بهما الحركة الفنية وهو نوع من التكامل وليس صراع.
وطرح إشكالية نقل دراما من القرن التاسع عشر وعرضها على خشبة المسرح اليوم، وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى وجود عروض مسرحية قصيرة مما أدى إلى ظهور الدراماتورج الذي يجتزيء من النص ويعيد كتابة مشاهد وأن يدمج عدة مشاهد، كما أشاد بالفنان حمدي عطية الذي أثبت أنه مهندس ديكور يعرض صورة مسرحية مبهرة.

وأشاد د. سيد الإمام بجميع عناصر العرض مثل: الديكور والأشعار والموسيقى التصويرية، مؤكدا أن العرض المسرحي "سيدتي أنا" عملية فنية متكاملة الأركان.
بعد ذلك تحدث مخرج العرض الفنان محسن رزق الذي شكر الحضور، وأكد عدم المقارنة بين العرض الحالي والعروض السابقة عن نفس النص، حيث أن كل منهم منتج مختلف وأن مدة العرض ليست هي المقياس ولكن علاقة الجمهور بخشبة المسرح، حيث أن الجهمور قد لا يتحمل عرض لمدة ساعة واحدة ولكن يسعد بعرض لمدة 10 ساعات، وأن المنتج هو الذي يفرض نفسه، وعرض "سيدتي أنا" فكرة جديدة وانتصار للمرأة
وقدم محسن رزق التحية لكل مخرج يعمل في مسرح الدولة.
قالت الفنانة داليا البحيري بطلة العرض المسرحي "سيدتي أنا": في البداية أقدم كل التحية والتقدير للحضور الكريم.

وأكدت البحيري أنها لم تتردد لحظة في تقديم العمل المسرحي مع المخرج المبدع محسن رزق، والفنان فريد النقراشي، والفنان نضال الشافعي.
وأضافت: إن الوقوف على خشبة المسرح القومي شرف لأي فنان.
وفي النهاية قال الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: أنا سعيد جدا بتوثيق العرض المسرحي "سيدتي أنا".

وأشاد فهمي؛ بالعرض المسرحي "سيدتي أنا" قائلا: مشروع عظيم شرفت باختياره والتعاقد مع جميع نجومه ومخرجه المتميز وإنهاء كافة تفاصيله خلال فترة إدارتي للمسرح القومي، وأتمنى كل الدعم لمسرح الدولة والازدهار للمسرح المصري.
العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي.
دراماتورجيا وإخراج/ محسن رزق، بطولة: النجمة/ داليا البحيري، النجم/ نضال الشافعي، والنجم/ فريد النقراشي، النجم/ محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.










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