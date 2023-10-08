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المخرج علاء الدين مصطفى يواصل تصوير البحر الأسود لـ خالد الصاوى وحمزة العيلى

10/8/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "البحر الأسود" والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى؛ على أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

وكشف المخرج علاء الدين مصطفى، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين، على أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفى إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه، مؤكداً أنه سوف يكشف عن تفاصيل وقصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير؛ مشيرا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع؛ ومضيفا أن الفيلم يشارك في بطولته كل من: ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

يذكر أن الفنان خالد الصاوى ظهر كضيف شرف خلال فيلم "وش فى وش" المعروض حالياً في السينمات، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.













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