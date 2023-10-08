نعمة الله وفاطمة كشري وأفكار .. شخصيات اشتهرت بالذهب في الأعمال الفنية

(MENAFN
- Youm7) "الذهب زينة وخزينة" شعار رفعته جداتنا على مدار الزمن حيث كن يرتدين الكثير من المصوغات الذهبية للزينة وأيضًا لتكون عونًا للبيت في حالة الطوارئ، فلحظة أن يحتاج زوجها بعض المال لا تتردد لحظة في مساندته بمصوغاتها الذهبية. في الوقت نفسه ترتديها وتتباهى بها للتعبير عن القوة والعز.
ولذلك تأتي الإكسسوارات الذهبية كجزء أساسي من تجسيد شخصيات "بنت البلد" في الأعمال الفنية، ويستعرض اليوم السابع بعض شخصيات "بنت البلد" التي تميزت ارتداء الذهب بكثرة في الأعمال الفنية، بعدما أعادت الفنانة غادة عبدالرازق إلى الأذهان شخصية "نعمة الله" والذهب الذي تزينت به، في مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي.
نعمة الله
جسدت النجمة غادة عبد الرازق شخصية نعمة الله وهي احدى زوجات الحاج متولي، والتي اعتبرت من الشخصيات الشعبية التي تميزت بالجدعنة مع زوجها، حتى عندما تعرض لأزمة مفتعلة منه لكي يعرف قيمته عند زوجاته وتقديرهن له، كانت أول من بادرت باعطاءه مصوغاتها الذهبية التي تزينت بها طوال حياتها، وعلى جانب أخر قالت النجمة غادة عبد الرازق أن هذه المصوغات التي ارتدتها خلال احداث المسلسل هي ذهب حقيقي يخص والدتها رحمها الله.
نعمة الله فاطمة كشري
كانت شخصية فاطمة كشري مليئة بالكثير من التفاصيل في قصة حبها لزوجها عبد الغفور، الذي تزوجته وهو في بداية حياته، ومقابل ذلك كان كلما كرمه الله أكرمها معه، وجعل لها نصيباً من رزقه خاصة بعد المواقف الإيجابية التي كانت فيها بجواره، فكانت مثال للزوجة التي تزيد البيت سكينة وحب.
فاطمة كشري الكاتعة
لم يكن لنعيمة الصغير شخصية واحدة ارتدت فيها ذهباً بكميات كبيرة، ولكنها طوال مسيرتها الفنية تمتعت بـ "ستايل" خاص وفريد، وأصبحت الشريرة التي تميزت اطلالاتها بالذهب الذي جعلها تظهر بشكل قوي وحاد مثلما قامت بدور الخاطبة في فيلم "الليلة الموعودة" والكاتعة في فيلم "العفاريت".
الكاتعة أفكار
وعن شخصية شيرين سيف النصر أو "أفكار" في فيلم سواق الهانم كانت تلك الفتاة المتهورة التي تتعامل بشكل ارستقراطي مع الجميع، كانت لها اطلالة مميزة بداية من الملابس بالألوان القوية، حتى الاكسسوارات التي كان غالبيتها من الذهب سواء غوايش أو سلاسل أو أساور وغيرها، والتي أصبحت موضة خلال صيف 2023، وستستمر حتى شتاء 2024.
شيرين سيف النصر
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