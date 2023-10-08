العريس رفضني وثقتي اتهزت.. كيف تتجاوز الفتاة رد ما فيش قبول؟

MENAFN - Youm7) "قعدت مع عريس وكان فيه من ناحيتي قبول شديد، ولكنه اعتذر وقال إنه مش مرتاح. حاسة ثقتي في نفسي مهزوزة جدًا رغم إن شكلي حلو ووضعي الاجتماعي كويس ومش قادرة اتخطى الرفض، لدرجة فكرت اكلمه اسأل عن السبب"، مشكلة شاركتها إحدى الفتيات على مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محاولة للحصول على إجابة عن أسئلة كثيرة تدور في عقلها، وعقل الكثيرات غيرها ممن تعرضن للموقف نفسه.

ومن أجل تجاوز الشعور بالرفض طرحنا هذا السؤال على الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لنعرف كيف تتجاوز الفتاة الشعور بالرفض

ورد "ماحصلش قبول".



الشعور بالرفض الرفض أمر طبيعي

قال استشاري الصحة النفسية إن

الرفض أحد الأفعال الطبيعية، رفض عمل رفض ارتباط رفض الأصدقاء، كلها مشاعر قد تمر على بعض الأشخاص قد يشعرون بها وقد يواجهونها هم بأنفسهم، مما قد يسبب لهم شعوراً بالإحباط أو بتذبذب في الثقة بالنفس، ولكن الأمر قد يقل مفعوله إذا كان الرفض بسبب واضح ومباشر، وهذا الرفض الصحي الذي يجعل الشخص يحاول تجنب الأسباب التي وضعته في مثل هذا الموقف.





الرفض غير المقبول

أما عن النوع الأخر من الرفض وهو الرفض غير المقبول والذي قد يحدث دون ابداء أسباب من الطرف الأخر، رفض لمجرد الرفض، دون ترك إجابات عن الأسئلة التي تدور في ذهن الشخص صاحب المشكلة، والذي قد يزيد صعوبته أنه لن يستطيع أن يتسأل عن سبب الرفض، ويترك مخيلته تخلق سيناريوهات تسبب له ازعاج لا يمكن تجاوزه.





فتاة حزينة كيفية تجاوز الرفض

وأضاف استشاري الصحة النفسية أن تجاوز فكرة الرفض أمر سهل إذا كان الشخص لديه قوة في اثبات نفسه، وذلك عن طريق ابراز الإيجابيات التي يتمتع بها، وبروزة محاسن طباعه وخلقه، وأن هذا الرفض ليس نهاية المطاف، بل من الممكن أن يكون مرحلة وبداية طريق جديد له يختاره بنفسه وبما يناسبه هو.





فتاة الحفاظ على التواصل الإيجابي مع الآخرين من المهم أيضًا ألا تدع الرفض يجعلها تنغلق عن العالم. يجب ان تستمر في بناء العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين بشكل إيجابي. قد تجد فرصًا جديدة وأشخاصًا يقدرونها ويرغبون في التواصل معها.التواصل الصادق

إذا كانت الفتاة ترغب في فهم سبب الرفض، يمكن أن تطلب رأيه بصراحة وبدون توتر، إذا كانت العلاقة تسمح بذلك. فقد يكون لديه سبب معين أو قد يعطي توضيحًا يساعدها في تحسين نفسها أو التعامل مع العلاقات المستقبلية.

ولكن يجب أن توضح مسبقًا أنها تحترم قراره ولا تحاول إقناعه أو التشبث بالعلاقة، وإنما تحتاج فقط لمعرفة السبب من أجل علاقاتها المستقبلية.أما إذا تحول الأمر إلى وسواس وشكوك في نفسه فيجب وقتها التركيز على أفعاله، واستشارة المختصين بالطب النفسي لكي يساعدونه لتجاوز هذه الأزمة بسهولة.