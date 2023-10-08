6 أشياء إيجابية يجب القيام بها إذا تركت وظيفتك.. استراحة محارب

(MENAFN
- Youm7) قد يشعر الشخص بالسعادة وتحقيق الذات عندما يجد عمل ويقوم به بكل جهد وإخلاص ولكن قد يشعر بعد فترة بالضغط سواء من أن العمل كثير عليه أو لا يشعر بالراحة أو أنه يريد أن يغير نوعية العمل، أو حتى تشاجر مع المدير أو أي كان السبب فقد تضطر الظروف المختلفة الفرد ان يترك عمله
لسبب أو لآخر، ويوجد بعض الأمور التي على الشخص القيام بها بعد ترك العمل، ولمعرفة تلك الأشياء، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "indeed".
أشياء مهمة يجب القيام بها كخطوة إيجابية بعد ترك العمل:
إيجاد التوازن:
يجب على الشخص أن يبحث عن التوازن من وجهة نظره بعد ترك العمل،وأفضل شيء ألا يتذكر العمل السابق وما سبب تركه للعمل والمشاكل التى تعرض لها، ولكن يجب التركيز وتخصيص بعض الوقت للاهتمام بأشياء أخرى، وتلك النظرة المتوازنة تجعل الفرد يحافظ على الإنتاجية مما يجعله يوجه طاقته إلى مهام مختلفة مثل تعلم مهارة جديدة أو أن يبحث عن ظيفة أخرى.
ترك العمل
الاحتفاظ بالنفس:
في بعض الأحوال لا يكون الشخص قادر على الفصل بين الهوية عن الوظيفة، ولهذا على الشخص أن يحتفظ بشخصيته الفردية بشكل كامل، ولهذا أن الأعتراف على هوية الشخص والتي تكون بعيدة عن حياته المهنية مع احترامها، يساعد على البقاء إيجابى لفترة طويلة، ويمكن محاولة تغير الأفكار حول الصفات الإيجاببية عند البحث عن عمل جديد مع الأستمتاع بالبحث عنه.
فكر في النجاح:
بعد ترك الوظيفة قد يكون من الجيد أن يتذكر الشخص نجاحه وإنجازاته السابقة في العمل، مما يشعر الشخص بطريقة إيجابية نحو نفسه، مع التذكير بالمهارات والقدرات التي يمكن أن يستغلها في عمل جديد.
ترك العمل
أخذ وقت للراحة:
قد يكون ترك الإنسان للوظيفة في فترة ما من حياته هو أمر جيد، للشعور بالراحة
الجسدية والعقلية، خاصة للعمل الذى يتطلب جهد عالى، فيحظى بفرصة لتعافى جسمه من التعب، ودعم صحته الجسدية والعقلية، وحتى يصبح افضل للدور الجديد الذى سيقوم به في عمل آخر.
ممارسة الهوايات:
يفضل أن يخصص وقتا للممارسة هواية بعد أن يترك العمل، حيث يصبح لديه المزيد من الوقت الذى يمتلكه، مما يمكنه أن يدخل فى أنشطة مفضلة ويحسن من حالته المزاجية ويأخذ نظرة إيجابية ما مساعدته في جعله مبدع ويتطور من قدراته ومهاراته الداخلية.
تعلم شيء جديد:
يجب على للشخص الذى يترك وظيفته أن يتعلم أشياء مختلفة لأن ذلك يفتح أمامه مجالات عديدة ويمكن أن يعمل بها، ويمكن حضور فصل دراسى لتعلم مواد معينة أو التدريب على مهارات لم يكن يعرفها في السابق، للحصول على فرص عمل كثيرة.
ترك العمل
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