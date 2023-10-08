6 أشياء إيجابية يجب القيام بها إذا تركت وظيفتك.. استراحة محارب

MENAFN - Youm7) قد يشعر الشخص بالسعادة وتحقيق الذات عندما يجد عمل ويقوم به بكل جهد وإخلاص ولكن قد يشعر بعد فترة بالضغط سواء من أن العمل كثير عليه أو لا يشعر بالراحة أو أنه يريد أن يغير نوعية العمل، أو حتى تشاجر مع المدير أو أي كان السبب فقد تضطر الظروف المختلفة الفرد ان يترك عملهلسبب أو لآخر، ويوجد بعض الأمور التي على الشخص القيام بها بعد ترك العمل، ولمعرفة تلك الأشياء، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "indeed".

أشياء مهمة يجب القيام بها كخطوة إيجابية بعد ترك العمل:إيجاد التوازن:

يجب على الشخص أن يبحث عن التوازن من وجهة نظره بعد ترك العمل،وأفضل شيء ألا يتذكر العمل السابق وما سبب تركه للعمل والمشاكل التى تعرض لها، ولكن يجب التركيز وتخصيص بعض الوقت للاهتمام بأشياء أخرى، وتلك النظرة المتوازنة تجعل الفرد يحافظ على الإنتاجية مما يجعله يوجه طاقته إلى مهام مختلفة مثل تعلم مهارة جديدة أو أن يبحث عن ظيفة أخرى.



ترك العمل

الاحتفاظ بالنفس:

في بعض الأحوال لا يكون الشخص قادر على الفصل بين الهوية عن الوظيفة، ولهذا على الشخص أن يحتفظ بشخصيته الفردية بشكل كامل، ولهذا أن الأعتراف على هوية الشخص والتي تكون بعيدة عن حياته المهنية مع احترامها، يساعد على البقاء إيجابى لفترة طويلة، ويمكن محاولة تغير الأفكار حول الصفات الإيجاببية عند البحث عن عمل جديد مع الأستمتاع بالبحث عنه.

فكر في النجاح:

بعد ترك الوظيفة قد يكون من الجيد أن يتذكر الشخص نجاحه وإنجازاته السابقة في العمل، مما يشعر الشخص بطريقة إيجابية نحو نفسه، مع التذكير بالمهارات والقدرات التي يمكن أن يستغلها في عمل جديد.



ترك العمل



أخذ وقت للراحة:

قد يكون ترك الإنسان للوظيفة في فترة ما من حياته هو أمر جيد، للشعور بالراحة

الجسدية والعقلية، خاصة للعمل الذى يتطلب جهد عالى، فيحظى بفرصة لتعافى جسمه من التعب، ودعم صحته الجسدية والعقلية، وحتى يصبح افضل للدور الجديد الذى سيقوم به في عمل آخر.

ممارسة الهوايات:

يفضل أن يخصص وقتا للممارسة هواية بعد أن يترك العمل، حيث يصبح لديه المزيد من الوقت الذى يمتلكه، مما يمكنه أن يدخل فى أنشطة مفضلة ويحسن من حالته المزاجية ويأخذ نظرة إيجابية ما مساعدته في جعله مبدع ويتطور من قدراته ومهاراته الداخلية.

تعلم شيء جديد:

يجب على للشخص الذى يترك وظيفته أن يتعلم أشياء مختلفة لأن ذلك يفتح أمامه مجالات عديدة ويمكن أن يعمل بها، ويمكن حضور فصل دراسى لتعلم مواد معينة أو التدريب على مهارات لم يكن يعرفها في السابق، للحصول على فرص عمل كثيرة.





ترك العمل



