اتجاهات موضة مجوهرات شتاء 2024.. منها العتيق والضخم بتفاصيل مصرية

(MENAFN
- Youm7) قطعة المجوهرات العتيقة لها العديد من المميزات، بجانب شكلها الفريد الغني وثمنها الذي قد يبدو مرتفع، إلا إنها تعطي من ترتديها اطلالة جذابة لا مثيل لها، ولا أحد يقارن بها مهما ارتدى سواء استخدمن الأحجار الكريمة، أو الذهب، أو حتى تصميمات على أشكال حيوانات مثل الثعابين والأسود، لأن قطعة واحدة عتيقة كافية لجعل الفتاة واثقة في نفسها بشكل كبير، لذا نستعرض اتجاهات موضة مجوهرا شتاء 2024 وفقاً لموقع "veranda" كما يلي.
التصميمات الجريئة
فترة السبيعينات والستينيات من القرن الماضي مليئة بالجرأة وقوة اختيار الملابس وتسريحات الشعر، الأمر الذي طال المجوهرات، التي كانت في الغالب مصنعة من الذهب بجانب الأحجار الكريمة الملونة، سواء في القلادات والسلاسل، حتى اساور اليد الضخمة.
التصميم الجرئ تفاصيل مصرية
الأمر لم يتوقف على فترة الستينيات، بل سنرجع إلى الخلف، سنوات وعقود عديدة حتى نصل إلى الرموز المصرية، سواء مفتاح الحياة أو الجعران أو حورس، والأحجار الكريمة التي ميزت هذا النوع من فن تصميم الحلى، الذي سيظهر بقوة في تصميمات المجوهرات والاكسسوارات في شتاء 2024 .
تفاصيل مصرية تصميمات اللؤلؤ
أما اللؤلؤ الكلاسيكي سيكون متربعاً على عرش موضة مجوهرات شتاء 2024، هذا الحجر الكريم المميز الذي يجعل الإطلالة هادئة ممزوجة بالرقي، كما يعتبر اللؤلؤ من أقدم الأحجار الكريمة، والتي تعطي طابعا عتيقا وقيما وانيقا لمن يرتديه.
حلي اللؤلؤ تصميمات الحيوانات
الثعبان والأسد والتمساح وغيرها الكثير من اشكال تصميمات الحلي التي ظهرت في فترة الثمانينيات والتسعينيات، ستعاود بقوة خلال هذه الفترة، خاصة في شتاء 2024، خاصة المشغولات الذهبية من هذه التصميمات.
تصميمات الحيوانات
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