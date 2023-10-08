اتجاهات موضة مجوهرات شتاء 2024.. منها العتيق والضخم بتفاصيل مصرية

MENAFN - Youm7) قطعة المجوهرات العتيقة لها العديد من المميزات، بجانب شكلها الفريد الغني وثمنها الذي قد يبدو مرتفع، إلا إنها تعطي من ترتديها اطلالة جذابة لا مثيل لها، ولا أحد يقارن بها مهما ارتدى سواء استخدمن الأحجار الكريمة، أو الذهب، أو حتى تصميمات على أشكال حيوانات مثل الثعابين والأسود، لأن قطعة واحدة عتيقة كافية لجعل الفتاة واثقة في نفسها بشكل كبير، لذا نستعرض اتجاهات موضة مجوهرا شتاء 2024 وفقاً لموقع "veranda" كما يلي.

التصميمات الجريئة

فترة السبيعينات والستينيات من القرن الماضي مليئة بالجرأة وقوة اختيار الملابس وتسريحات الشعر، الأمر الذي طال المجوهرات، التي كانت في الغالب مصنعة من الذهب بجانب الأحجار الكريمة الملونة، سواء في القلادات والسلاسل، حتى اساور اليد الضخمة.

التصميم الجرئ تفاصيل مصرية

الأمر لم يتوقف على فترة الستينيات، بل سنرجع إلى الخلف، سنوات وعقود عديدة حتى نصل إلى الرموز المصرية، سواء مفتاح الحياة أو الجعران أو حورس، والأحجار الكريمة التي ميزت هذا النوع من فن تصميم الحلى، الذي سيظهر بقوة في تصميمات المجوهرات والاكسسوارات في شتاء 2024 .

تفاصيل مصرية تصميمات اللؤلؤ

أما اللؤلؤ الكلاسيكي سيكون متربعاً على عرش موضة مجوهرات شتاء 2024، هذا الحجر الكريم المميز الذي يجعل الإطلالة هادئة ممزوجة بالرقي، كما يعتبر اللؤلؤ من أقدم الأحجار الكريمة، والتي تعطي طابعا عتيقا وقيما وانيقا لمن يرتديه.

حلي اللؤلؤ تصميمات الحيوانات

الثعبان والأسد والتمساح وغيرها الكثير من اشكال تصميمات الحلي التي ظهرت في فترة الثمانينيات والتسعينيات، ستعاود بقوة خلال هذه الفترة، خاصة في شتاء 2024، خاصة المشغولات الذهبية من هذه التصميمات.

تصميمات الحيوانات



