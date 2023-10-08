أنا آسف يا صاحبى.. من وحى مسلسل ريفو اعرف خطوات الاعتذار والاعتراف بالخطأ

MENAFN - Youm7) "أنا آسف، حقك عليا، مكنتش أقصد، زعلك غالي"، كلها عبارات قد تأتي في بالنا إذا أخطأنا في حق شخص عزيز علينا، الأمر الذي حدث مع شخصيات مسلسل ريفوعندما أخطأ أحدهم في حق صديقه، ولم يتراجع عن قول آسف لصديقه، ولكن البعض منا قد يجد صعوبة في قولها، فالاعتراف بالخطأ سمة قد تتواجد في فرد دون الآخر، والشخص الذي يجد صعوبة في المباردة بالاعتذار فلديه مشكلة كبيرة بسبب المراوغة وإلقاء اللوم على الطرف الآخر مما يجعل في المقابل ينفر منه الكثير من الأصدقاء والمقربين.

وقد أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار أمر في غاية الإنسانية يزيد الشخص رقيا وحكمة وحبا من الجميع، كما حدد خطوات الاعتذار وفوائده كما يلي.

ريفو أولاً: خطوات الاعتذار التوجه إلى الطرف الآخر

قال استشاري الصحة النفسية إن بداية خطوات الاعتذار هي التوجه مباشرة للطرف الآخر، وجهاً لوجه وليس برسالة أو بالهاتف، هذا الأمر يجعل الأمر به تقارب وتفاهم أكثر.

طيب بخاطره

لين القلب من شيم الإنسانية، كما أردف استشاري الصحة النفسية أن تطييب الخاطر وجعل الطرف الآخر مطمئناً بعد فترة من الخلاف والحزن الذي تسبب فيه أحدهم يجعل فرصة قبول الاعتذار كبيرة، بجانب أنها توطد العلاقة وتجعلها أقرب سواء صداقة أو زمالة أو علاقات إنسانية أخرى.

تقدير الطرف الآخر

شرح أسباب الخلاف بشكل أكثر هدوء وحيادية، مع الاعتذار وتوضيح تقديرك للطرف الآخر مهما حدث، الأمر الذي يزيد من المعزَّة والتقدير فيما بينهما.

الأصدقاء ثانياً: فوائد الاعتذار توطيد العلاقات

الاعتذار يجعل العلاقات أكثر قوة وصلابة، كما يعطي الطرف الآخر تفسيراً للفعل الذي حدث من جانب هذا الشخص، كما أنه يزيد من التفاهم بعد ذلك خاصة إذا كان هذا الخطأ لم يكن متكرراً.

الاعتذار يجعل الشخص سوي نفسيا

وتابع استشاري الصحة النفسية أن الاعتذار يزيد من مشاعر الشخصية السوية نفسياً، يجعل الشخص المعتذر متزناً وهادئا لا شيء يؤرقه، خاصة إذا كان لديه ضمير مستيقظ دائماً، كما أن الاعتذار يدعم تطوير النفس ليكون أفضل في كل الأوقات على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي.

تجنب الأخطاء وعلاج العيوب

الشخص المعتذر يتجنب أخطاءه، وبشكل واضح تجده يسير في طريقه بشكل صحيح ولن يكرر أبداً هذا الخطأ أو سوء التفاهم، كما أن ثقافة الاعتذار تزيد من فرص علاج العيوب الشخصية في الفرد المعتذر.