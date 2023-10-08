أخبار الاقتصاد اليوم.. ميكنة مصلحة الضرائب من أولويات القيادة السياسية

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم الأحد 8 أكتوبر أخبار الاقتصاد المصرى على رأسها قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية.





الضرائب: ميكنة مصلحة الضرائب من أولويات القيادة السياسية

فايز الضباعنى





قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية أن ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، حيث إن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية مشيرا إلي الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة .





وأشار الدكتور فايز الضباعني أنه لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية و أبدى استعداد مصلحة الضرائب المصرية علي بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة أفراد الضريبي علي التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلي أن المراكز الضريبية تعمل علي قدم و ساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي و مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب المصرية لديها

فاحصين أكفاء مدربين علي أعلي مستوي للقيام بأعمال الفحص المميكن

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وأفاد الدكتور فايز الضباعني بأن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن علي طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه .





وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الأجور والمرتبات (البيرول) من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية وأن منظومة البيرول لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه وأنها وضعت لحوكمة المرتبات ،وأن منظومة البيرول تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات.

وأشار الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي حرص وزارة المالية علي توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات ،والواردات لحظيا أيضا الأمر الذي يساعد علي مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي و تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وأن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين علي حلها بشكل فوري.

وأشارت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد ندوات إلكترونية بشكل يومي تشمل كافة المنظومات الإلكترونية.





مباحثات مصرية كينية لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى







استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، المستشار التجاري الكيني "توبيا انجانى"؛ لبحث سبل التعاون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الكينية خلال المرحلة القادمة.





وقال شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة، الذي استقبل المستشار التجاري الكيني نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة، إن غرفة القاهرة تتيح كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن السوق المصري، وما به من فرص استثمارية وتجارية أمام مجتمع الأعمال الكيني، في ظل الطفرة التقدمية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة .





وأشار "يحيي" إلى أن هناك منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للجانب الكيني الاستفادة منها، خاصة مع توجهات الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، وكذلك الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، مشيرًا إلى الدعم الكبير للقيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، والحوافز المتتالية التي تعلن عنها الحكومة المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر، وهو ما يشجع علي تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.







13شركة هندية تبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 12مليار دولار







استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدًا من اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص الاستثمار في مصر ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.





ورأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومن الجانب الهندي جايارا مان رئيس الوفد، وبرافين سينج المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال بالبلدين.





وضم الوفد 13 شركة هندية تعمل في مجالات مختلفة وبعضها يعمل في مصر منذ سنوات وتبحث توسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمدن الصناعية واللوجيستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمخبوزات والحلويات، والمستدامة والتعبئة.

غدا.. متحف البريد يفتح أبوابه بالمجان وينظم عددًا من الفعاليات







بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، الهيئة القومية للبريد تقرر فتح متحف البريد غدًا مجانًا للزائرين وتنظم العديد من الفعاليات؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد الذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام.





وبهذه المناسبة أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا مشتركًا تصدره جميع الدول المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي تحت عنوان "معا من أجل بناء الثقة لنتعاون من أجل مستقبل آمن و مترابط"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد.





قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن الهيئة قررت فتح متحف البريد للزائرين بالمجان بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل المتحف بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد بما يسهم في زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال؛ بالإضافة إلى الترويج وإلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة وجذابة".