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هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها المقاولات بنسبة 6.6%

10/8/2023 2:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.6%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 4.3%، 4.2%، على التوالي، يليهما قطاعات مواد البناء، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، 3.3%، 3.2%، على التوالي.



وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 3%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.6%، كما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.18%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.96 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 5085 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة.







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