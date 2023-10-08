متحف الحضارة يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بعدد من الفعاليات.. صور

MENAFN - Youm7) فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عددا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن المتحف يحرص على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة النشء والشباب، وذلك من خلال إعداد برنامج ثقافى وفنى يليق بهذا الحدث، بالإضافة إلى توعية المواطنين بهذا النصر العظيم، وغرس قيم الولاء والانتماء بين مختلف الأجيال.









كما أشارت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف حرص على تنوع الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقدمها لزائريه لتناسب مختلف الفئات العمرية من المجتمع والتى تعمل على تنمية مهارات الشباب والأطفال.





وخلال هذه الفعاليات افتتح الدكتور أحمد غنيم معرضا مؤقتا بعنوان "سلاسل المجد العسكرية المصرية عبر التاريخ " وذلك بقاعة النسيج المصرى بالمتحف والذى سيستمر لمدة أسبوعين.







وأوضح الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن المعرض يضم مجموعة من مقتنيات المتحف المتميزة ونماذج لأسلحة والتى تعرض لأول مرة، وصور فوتوغرافية وأفلام وثائقية تحتفى بتطور العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة مثل معارك كل من مجدو وقادش وحطين وعين جالوت وختاماً بحرب أكتوبر المجيدة، التى سطرها المصريون بأرواحهم على مر التاريخ، حيث يعد الجيش المصرى أقدم مؤسسة عسكرية عبر العصور.





كما نظم قسم التراث بالمتحف فعالية ثقافية تراثية بعنوان "ذاكرة النصر"، والتى تُسلط الضوء على أشكال من الفنون والممارسات التعبيرية التى وثقت الانتصارات المصرية الخالدة، حيث أشارت الأستاذة نانسى عمار أخصائى تراث وتواصل حضارى بالمتحف، أن هذه الفعالية تضمنت معرضاً وثائقياً عن حرب أكتوبر بمشاركة جريدة الأهرام وعرض أعداد من الجرائد اليومية التى وثقت أحداث الحرب، كما شاركت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بعرض مجموعة عملات تذكارية تم إصدارها احتفالاً بمرور 50 عاماً على انتصار أكتوبر، وميداليات تذكارية تؤرخ لأحداث وانتصارات مرت بها مصر.





وأضافت الأستاذة منار حسن أخصائى تراث وتواصل حضارى بالمتحف، أنه تمت على هامش الفعالية إقامة معرض للمقتنيات والكتب والمجلات الوثائقية والطوابع التذكارية عن حرب أكتوبر المجيدة، من أرشيف الكشافة المصرية، وذلك بجانب العديد من الورش الحيّة، والفقرات الفنية المتميزة.

وتحت عنوان "معارك وانتصارات" نظم المتحف من خلال القسم التعليمى مجموعة من الورش الثقافية الفنية، حيث أشارت الأستاذة عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمى أن هذه الورش تم تنظيمها للتعرف على تاريخ الحروب وأهم الشخصيات فى تاريخ العسكرية المصرية، هذا بالإضافة إلى سلسلة من الورش الفنية، منها ورشة النياشين، ورشة أورجامى، ورشة فن المنمنمات.





كما أشارت الأستاذة نرمين مصطفى، أخصائى فنون بالمتحف إلى أنه تم عرض مجسمات عن حرب أكتوبر والتى هى نتاج أعمال الطلاب المشاركين فى المدرسة الصيفية التى شهد المتحف إطلاقها خلال الإجازة الصيفية فى نسختها الثانية تحت عنوان "المدرسة الصيفية للفنون" حيث تناول البرنامج لهذا العام أشهر الانتصارات التى احتفت بها مصر على مر التاريخ، ختامًا بنصر أكتوبر ١٩٧٣، فى برنامج فنى مكثف يهدف إلى دعم طلاب كليات الفنون فى مصر، وربط دراساتهم الأكاديمية للفنون بعلم المتاحف.