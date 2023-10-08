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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-10-2023

10/8/2023 2:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 8-10-2023.



إيقاف تداول 43 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وجي بي كوربوريشن، والعالمية للاستثمار والتنمية.



كما تم إيقاف تداول أسهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأوراسكوم المالية القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وابن سينا فارما، وحديد عز، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والإسماعيلية مصر للدواجن، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وسبيد ميديكال، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.



البورصة تخسر 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.18%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.96 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 5085 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة.



وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 141 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 32.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 54.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.48%.



- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 61.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.



- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.



- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 15.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 32.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.71%.



- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.615 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.87%.



- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 0.903 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.77%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 14.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.37%.



- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 11.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.











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