زاهى حواس: مصر تدعم القضية الفلسطينية والتاريخ يشهد على ذلك

(MENAFN
- Youm7) قال عالم الآثار الكبير زاهى حواس، إن مصر قدمت عبر تاريخها كامل الدعم لفلسطين والقضية الفلسطينية ، ولا يوجد دولة فى العالم قدمت مثلما قدمته مصر، وهذا ليس كلاما مرسلا بل موثق فى التاريخ ولا أحد يمكنه إنكار ذلك أو المزايدة على
دور مصر الرائد.
وأضاف الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، التاريخ يسجل كل ما قدمته مصر منذ عقود من دعم للقضية الفلسطينية، ولا يمكن المزايدة على هذا الدور، ومن يقول غير ذلك فهو لا يعرف التاريخ، الذى يؤكد على التضحيات والمساندات تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الشقيق.
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