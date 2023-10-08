زاهى حواس: مصر تدعم القضية الفلسطينية والتاريخ يشهد على ذلك

MENAFN - Youm7) قال عالم الآثار الكبير زاهى حواس، إن مصر قدمت عبر تاريخها كامل الدعم لفلسطين والقضية الفلسطينية ، ولا يوجد دولة فى العالم قدمت مثلما قدمته مصر، وهذا ليس كلاما مرسلا بل موثق فى التاريخ ولا أحد يمكنه إنكار ذلك أو المزايدة علىدور مصر الرائد.

وأضاف الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، التاريخ يسجل كل ما قدمته مصر منذ عقود من دعم للقضية الفلسطينية، ولا يمكن المزايدة على هذا الدور، ومن يقول غير ذلك فهو لا يعرف التاريخ، الذى يؤكد على التضحيات والمساندات تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الشقيق.











